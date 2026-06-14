BERRITZEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek Patricia Zugasti berritu du 2026-2027 denboraldirako

2023ko udan ailegatu zen Lezamara Riezuko aurrelaria, CA Osasunatik.

Patri Zugastiren berriketa Jon Uriarterekin
Patricia Zugasti eta Jon Uriarte; Argazkia: Athletic Club
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

 Athleticek Patricia Zugasti berritu du 2026-2027 denboraldirako, talde bizkaitarrak bere web orrialdean jakinarazi duen bezala. 2023ko udan ailegatu zen Lezamara Riezuko aurrelaria, CA Osasunatik.

Jokalari nafarrak Athleticen emanen duen hirugarren denboraldia izanen da hau, orain arte, 48 partida ofizial jokatu ditu Zugastik, eta horietan zazpi gol sartu ditu. Abenduan zelaietatik urrundu behar izan zen lau hilabetez, ezkerreko belaunean jasan zuen lesio baten ondorioz.

Athleticen jarraitzeagatik pozik dagoela erakutsi du jokalariak. “Oso pozik nago, harro egoteko modukoa da kamiseta hau janzten jarraitzea. Asko eskertzen diot Klubari konfiantza eta belar gainean erakutsi ahal izatea espero dut. Asko ikasi dut hemen Athleticen eta gogo handia dut horrela jarraitzeko”.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X