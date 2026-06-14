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El Athletic renueva a Patricia Zugasti para la temporada 2026-2027

La delantera de Riezu llegó a Lezama en el verano de 2023 procedente de CA Osasuna.
Patri Zugastiren berriketa Jon Uriarterekin
Patricia Zugasti y Jon Uriarte; Foto: Athletic Club
Euskaraz irakurri: Athleticek kontratua berritu dio Patricia Zugastiri 2026-2027 denboraldirako
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic renueva a Patricia Zugasti para la temporada 2026-2027, tal y como ha informado el club vizcaíno en su página web. La delantera de Riezu llegó a Lezama en el verano de 2023 procedente de CA Osasuna.

Esta será la tercera temporada de la jugadora navarra en el Athletic, hasta ahora Zugasti ha disputado 48 encuentros oficiales y ha marcado siete goles.  En diciembre se vio obligada a alejarse durante cuatro meses de los terrenos de juego, por una lesión que sufrió en su rodilla izquierda.

La futbolista se ha mostrado ilusionada por seguir en el Athletic. “Estoy muy contenta, es un orgullo poder seguir vistiendo esta camiseta. Agradezco mucho al Club la confianza y espero poder demostrarlo sobre el césped. He aprendido mucho aquí en el Athletic y tengo muchas ganas de seguir así”.

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