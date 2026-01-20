Athleticek, bajaz josita, play-offetarako borrokan jarraitu nahi du Bergamon
Lehoiek euren historian, 13 partidatan, bigarren garaipena lortzen saiatuko dira Italian, min hartutako jokalari ugari gabe, konkretuki, bederatzi. Horien artean Laporte, Williams anaiak, Berenguer eta Yuri, guztiak lesionatuta.
Athleticek Atalantari egingo dio bisita Bergamon, min hartutako jokalari asko gabe, baina Txapeldunen Ligako play-offetarako lehian eutsiko dion garaipena lortzeko prest.
Zuri-gorriek Bergamora joateko Vueling konpainiak prestatutako hegazkin pertsonalizatu berrian egin dute lehen hegaldi ofiziala. Abiatu aurretik, jokalariek argazkia atera dute Airbus A320 hegazkinaren aurrean, konpainiak jakitera eman duenez.
Athletic bere historian, 13 partidatan, bigarren garaipena lortzen saiatuko da Italian, baina min hartutako jokalari ugari barik, zehazki, bederatzi. Horien artean Aymeric Laporte, Iñaki eta Nico Williams anaiak, Alex Berenguer eta Yuri Berchiche, denak lesionatuta eta Ernesto Valverderentzat jokalari garrantzitsuak.
Horiei gehitu behar zaizkie iraupen luzeko lesionatuak Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz, eta zigortuta dagoen Yeray Alvarez.
Bada, horiek guztiak gabe, Athletic, Ligan azken 12 puntuetatik bakarra bildu ondoren, garaipena lortzen saiatuko da, Txapeldunen Ligan jarraituko duten 24 taldeen artean sartzeko asmoz.
Atalanta, aldiz, sasoi onean iritsiko da partidara. Raffaele Palladino italiarraren etorrerari esker denboraldi hasierako zalantzak uxatuta, Atalantak azken hamabi partidetatik bi bakarrik galdu ditu. Are gehiago, entrenatzaile berria heldu zenetik, hiru aldiz bakarrik galdu du eta behin berdindu du, azken jardunaldian Pisaren aurka.
Ez da Gasperinik duela urte batzuk eraiki zuen talde beldurgarri hura, baina Atalanta hau bertsio ona da.
Zazpigarren postuan dago jada Italiako Serie An, Europarako sailkatzeko asmoarekin, eta Txapeldunen Ligan bosgarren postuan, Milango Interren gainetik.
Neurketa bakarra galdu du Europako txapelketan, lehen jardunaldian PSG txapeldunaren kontra, hain zuzen ere. Ondoren, Brujasi irabazi dio, Slavia Pragarekin berdindu du, eta Olympique Marseilla, Eintracht Frankfurt eta Chelsea menderatu ditu.
- Balizko hamaikakoak:
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien edo Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Roon, Ederson, Bernasconi edo Zalewskirena; De Ketelaere, Pasalic; eta Scamacca.
Athletic: Unai Simon: Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar, Rego; Robert Navarro, Sancet, Unai Gomez; eta Guruzeta.
Epailea: Danny Makkelie (Herbehereak).
Ordua: 21:00 (20:00 Euskal Herrian).
Zelaia: Bergamoko New Balance Arena (Italiako iparraldea).
