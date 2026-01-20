Champions League
El Athletic, plagado de bajas, busca mantenerse en la pelea por el Play-off ante el Atalanta

Los leones intentarán este miércoles la gesta de lograr la segunda victoria en su historia en Italia en 13 partidos más que diezmados por las ausencias, nueve. Entre ellas Laporte, los hermanos Williams, Berenguer y Yuri, todos lesionados.

Bilbao, 10/12/2025.- El centrocampista del Athletic Unai Gómez (i) pelea un balón con Willian Pacho, del PSG, durante el partido de Liga de Campeones que Athletic Club y Paris Saint-Germain disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Luis Tejido
El Athletic frente al PSG en San Mamés. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Athletic, baja askorekin, Txapeldunen Ligako play-offetarako lehian mantentzen saiatuko da Bergamon, Atalantaren aurka
AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Athletic visita al Atalanta en Bérgamo plagado de bajas, pero dispuesto a lograr un triunfo que le mantenga en la pelea por el Play-off de la Liga de Campeones, ronda previa a los octavos de final que el equipo italiano.

Los rojiblancos han realizado el primer vuelo oficial en el nuevo avión personalizado de Vueling para esta temporada para viajar a Bérgamo. Antes de partir, los jugadores se han hecho una foto de familia delante del Airbus A320 personalizado, según ha informado la compañía.

El Athletic intentará la gesta de lograr la segunda victoria en su historia en el país trasalpino en 13 partidos más que diezmado por las ausencias, nueve. Entre ellas Aymeric Laporte, los hermanos Iñaki y Nico Williams, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, todos lesionados y jugadores capitales para Ernesto Valverde.

Completan la lista las ausencias de larga duración, las de los también lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez.

Pues sin todos ellos, el Athletic, en crisis en LaLiga tras una racha de un punto sumado de 12 posibles, tratará de lograr un triunfo que le es prácticamente obligado si quiere entrar entre los 24 equipos que continuarán en competición tras la Fase de Liga.

El Atalanta, por su parte, llega en un gran momento de forma al duelo. Disipadas las dudas iniciales de temporada gracias a la llegada del italiano Raffaele Palladino al banquillo, la 'Dea' solo ha perdido dos de los últimos doce partidos. Es más, desde la llegada del nuevo técnico, solo ha perdido en tres ocasiones y empatado una, en la reciente jornada ante el Pisa.

No es aquel temible equipo que construyó Gasperini hace años, pero este Atalanta una versión adaptada e inteligente que conserva ciertas maneras.

Es ya séptimo en Serie A con aspiraciones europeas y en 'Champions' es quinto, el italiano mejor colocado, ubicado por encima incluso del Inter de Milán.

Solo ha perdido en esta edición del máximo torneo continental en la primera jornada ante el vigente campeón, el PSG. Después derrotó al Brujas, empató con el Slavia Praga, se impuso al Olympique de Marsella y doblegó al Eintracht de Fráncfort y al Chelsea.

- Alineaciones probables:

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien o Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi o Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.

Athletic: Unai Simón: Gorosabel, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Rego; Robert Navarro, Sancet, Unai Gómez; y Guruzeta.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Hora: 21:00 (20:00 en Euskal Herria).

Campo: New Balance Arena de Bérgamo (norte de Italia).

