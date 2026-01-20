El Athletic intentará la gesta de lograr la segunda victoria en su historia en el país trasalpino en 13 partidos más que diezmado por las ausencias, nueve. Entre ellas Aymeric Laporte, los hermanos Iñaki y Nico Williams, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, todos lesionados y jugadores capitales para Ernesto Valverde.

Completan la lista las ausencias de larga duración, las de los también lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez.

Pues sin todos ellos, el Athletic, en crisis en LaLiga tras una racha de un punto sumado de 12 posibles, tratará de lograr un triunfo que le es prácticamente obligado si quiere entrar entre los 24 equipos que continuarán en competición tras la Fase de Liga.

El Atalanta, por su parte, llega en un gran momento de forma al duelo. Disipadas las dudas iniciales de temporada gracias a la llegada del italiano Raffaele Palladino al banquillo, la 'Dea' solo ha perdido dos de los últimos doce partidos. Es más, desde la llegada del nuevo técnico, solo ha perdido en tres ocasiones y empatado una, en la reciente jornada ante el Pisa.