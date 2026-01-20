Ane Azkona, Superkopako finalaurrekoaz: "Taldea ilusio handiarekin doa, eta partida ondo prestatu dugu"
Athleticek eta Bartzelonak Superkopako finalaurreko partida jokatuko dute asteazken honetan. Ane Azkona talde zuri-gorriko jokalariak neurketa nola ikusten duen azaldu du prentsaurrekoan.
Zure interesekoa izan daiteke
Athleticek, bajaz josita, play-offetarako borrokan jarraitu nahi du Bergamon
Lehoiek euren historian, 13 partidatan, bigarren garaipena lortzen saiatuko dira Italian, min hartutako jokalari ugari gabe, konkretuki, bederatzi. Horien artean Laporte, Williams anaiak, Berenguer eta Yuri, guztiak lesionatuta.
Iñaki Williams baja izango da Bergamon, giharretako lesioa du eta
Athleticen kapitainak giharretako lesioa du ezker hankako trieps sonalean, talde zuri-gorriak argitaratutako osasun-partearen arabera.
Athleticek porrot latza jaso du Tenerifen (5-0)
Athleticek 5-0 galdu du Teneriferen aurka F Moeve Ligako 16. jardunaldian. Lehen zatian gol bakarra egin diete, baina bigarrenean gol zaparrada jaso dute.
Valverde: "Oso emaitza etsigarria da, eta are gehiago nola heldu den ikusita"
Ernesto Valverde haserre agertu da Son Moixen, Athleticek 3-2 galdu ostean, epailearen erabakiek baldintzatutako partida batean. Epaileak Mallorcaren aldeko bi penalti polemiko adierazi ditu VARean berrikusi eta gero, Guruzeta egotzi du, eta Lekueri (aulkian zegoen) ere txartel gorria atera dio.
Simon: "4. epaileak txartel bat ateratzeko esan dio epaileari aulkia lasaitzeko, eta gorria atera du!"
Mallorcaren aurkako partida erabat baldintzatu duten epailearen eta VARaren erabakiak izan ditu hizpide Athleticeko atezainak. Zuri-gorriek 3-2 galdu dute Jagoba Arrasateren taldearen aurka.
Athleticek porrota jaso du Son Moixen epailearen erabakiek baldintzatutako partidan (3-2)
Zuri-gorriek markagailua bi aldiz parekatu eta nortasuna erakutsi arren, epaileak adierazitako bi penaltiek eta Guruzetari eta Lekueri txartel gorria atera izanak emaitza baldintzatu dute.
Bi partidako zigorra Paredesi, Kopako final-zortzirenetan marrazain bati "kakati" deitzeagatik
Txartel gorria atera zioten (55. min) Cultural Leonesaren aurka jokatutako partidan (3-4).
Valverde: "Gure egoera ikusita, Mallorcaren aurkako partida oso garrantzitsua da"
Athleticek Mallorcaren aurka jokatuko du larunbatean, Son Moixen. Ernesto Valverderen taldeak garaipena behar du, Europara begira jarraitu nahi badu. Jagoba Arrasateren taldeak, berriz, puntuak premiaz pilatzeko beharra dauka, jaitsiera posuetatik urruntzeko.
Nanclaresek alta jaso du, Real Madrilen aurkako partidan hartutako kolpe baten ondorioz ospitaleratuta egon ostean
Olatz Santanak ordezkatu zuen Burgoseko atezaina; hala, Athleticeko jokalari gisa debuta egin zuen.