Prentsaurrekoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ane Azkona, Superkopako finalaurrekoaz: "Taldea ilusio handiarekin doa, eta partida ondo prestatu dugu"

Ane Azkona Athleticeko jokalaria, prentsaurrekoan.
18:00 - 20:00
Ane Azkona, prentsaurrekoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Bartzelonak Superkopako finalaurreko partida jokatuko dute asteazken honetan. Ane Azkona talde zuri-gorriko jokalariak neurketa nola ikusten duen azaldu du prentsaurrekoan. 

Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du Lezaman (0-0)
Emakume kirolariak Athletic Club Espainiako Superkopa Futbola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X