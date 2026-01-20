Ernesto Valverde ha mostrado su enfado después de que el Athletic haya caído derrotado 3-2 en Son Moix en un partido condicionado por las decisiones del árbitro, que ha señalado dos polémicos penaltis a favor del Mallorca tras la intervención del VAR y ha expulsado a Guruzeta, por doble amarilla, y a Lekue, cuando éste ya estaba en el banquillo.