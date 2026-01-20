Javi Lerga analiza la semifinal de Supercopa: "Vamos a tratar de competir y de sorprenderles"
Javi Lerga, entrenador del Athletic, ha hablado sobre la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo ante el Barcelona este miércoles.
El Athletic, plagado de bajas, busca mantenerse en la pelea por el Play-off ante el Atalanta
Los leones intentarán este miércoles la gesta de lograr la segunda victoria en su historia en Italia en 13 partidos más que diezmados por las ausencias, nueve. Entre ellas Laporte, los hermanos Williams, Berenguer y Yuri, todos lesionados.
Iñaki Williams será baja en Bérgamo por una lesión muscular
El capitán del Athletic sufre una lesión muscular en el tríceps sural de la pierna izquierda, según el parte médico publicado por el club rojiblanco.
El Athletic recibe una dura derrota en Tenerife (5-0)
El Athletic Club ha perdido 5-0 ante el Tenerife en la 16ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte sólo han recibido un gol, pero en la segunda han tenido que soportar la goleada.
Valverde: "Es un resultado muy frustrante y mucho más por cómo se ha dado"
Ernesto Valverde ha mostrado su enfado después de que el Athletic haya caído derrotado 3-2 en Son Moix en un partido condicionado por las decisiones del árbitro, que ha señalado dos polémicos penaltis a favor del Mallorca tras la intervención del VAR y ha expulsado a Guruzeta, por doble amarilla, y a Lekue, cuando éste ya estaba en el banquillo.
Simón: "El 4º árbitro le dice al árbitro que saque una tarjeta para calmar el banquillo, ¡y saca una roja!"
El portero del Athletic se ha referido a las decisiones del árbitro y del VAR que han condicionado totalmente el devenir del partido de los rojiblancos ante el Mallorca de Jagoba Arrasate (3-2).
El Athletic cae en Son Moix víctima de las decisiones arbitrales (3-2)
A pesar de empatar en dos ocasiones y mostrar carácter, los rojiblancos han visto cómo dos penaltis y las expulsiones de Guruzeta y Lekue (en el banquillo) han condicionado el resultado.
Dos partidos de sanción a Paredes por llamarle "cagón" al juez de línea en los octavos de Copa
Fue expulsado con roja directa (m.55) en el partido jugado contra la Cultural Leonesa (3-4).
Valverde: "El partido ante el Mallorca es importantísimo por la situación en la que estamos"
El Athletic visita este sábado al Mallorca en Son Moix. Los de Ernesto Valverde necesitan la victoria si quieren seguir mirando a Europa, mientras que al equipo de Jagoba Arrasate le urge acumular puntos para alejarse de los puestos de descenso.
Nanclares recibe el alta tras ingresar en un hospital de Madrid por un golpe en la cabeza
Olatz Santana sustituyó a la guardameta burgalesa, debutando como jugadora del Athletic.