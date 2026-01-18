F MOEVE LIGA
Athleticek porrot latza jaso du Tenerifen (5-0)

Tenerife-Athletic F Liga
18:00 - 20:00
Tenerife vs Athletic. Argazkia: Athletic
EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 5-0 galdu du Teneriferen aurka F Moeve Ligako 16. jardunaldian. Lehen zatian gol bakarra jaso dute, baina bigarrenean gol zaparrada jasan behar izan dute.

LEZAMA (BIZKAIA), 12/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Valverde Zigandari buruz: "Pertsona batzuekin lotura berezia duzu, eta nik berarekin horixe daukat"

"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.

