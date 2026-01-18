Athleticek porrot latza jaso du Tenerifen (5-0)
Athleticek 5-0 galdu du Teneriferen aurka F Moeve Ligako 16. jardunaldian. Lehen zatian gol bakarra jaso dute, baina bigarrenean gol zaparrada jasan behar izan dute.
Ernesto Valverde haserre agertu da Son Moixen, Athleticek 3-2 galdu ostean, epailearen erabakiek baldintzatutako partida batean. Epaileak Mallorcaren aldeko bi penalti polemiko adierazi ditu VARean berrikusi eta gero, Guruzeta egotzi du, eta Lekueri (aulkian zegoen) ere txartel gorria atera dio.
Mallorcaren aurkako partida erabat baldintzatu duten epailearen eta VARaren erabakiak izan ditu hizpide Athleticeko atezainak. Zuri-gorriek 3-2 galdu dute Jagoba Arrasateren taldearen aurka.
Zuri-gorriek markagailua bi aldiz parekatu eta nortasuna erakutsi arren, epaileak adierazitako bi penaltiek eta Guruzetari eta Lekueri txartel gorria atera izanak emaitza baldintzatu dute.
Txartel gorria atera zioten (55. min) Cultural Leonesaren aurka jokatutako partidan (3-4).
Athleticek Mallorcaren aurka jokatuko du larunbatean, Son Moixen. Ernesto Valverderen taldeak garaipena behar du, Europara begira jarraitu nahi badu. Jagoba Arrasateren taldeak, berriz, puntuak premiaz pilatzeko beharra dauka, jaitsiera posuetatik urruntzeko.
Olatz Santanak ordezkatu zuen Burgoseko atezaina; hala, Athleticeko jokalari gisa debuta egin zuen.
Urko Izeta Athleticeko jokalaria Cultural Leonesaren aurkako kanporaketaz hitz egin du, neurketa amaitutakoan.
Lehen zatian sei gol izan dira, eta partida hirutan berdintzeko gai izan da Valverderen taldea. Atsedenaldiaren ostean, Paredesi txartel gorria atera diote eta talde zuri-gorria jokalari bat gutxiago zuela geratu da. Unai Gomezek luzapenean penaltiz sartutako golak erabaki du neurketa.
"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.