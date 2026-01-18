El Athletic recibe una dura derrota en Tenerife (5-0)
El Athletic Club ha perdido 5-0 ante el Tenerife en la 16ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte sólo han recibido un gol, pero en la segunda han tenido que soportar la goleada.
Valverde: "Es un resultado muy frustrante y mucho más por cómo se ha dado"
Ernesto Valverde ha mostrado su enfado después de que el Athletic haya caído derrotado 3-2 en Son Moix en un partido condicionado por las decisiones del árbitro, que ha señalado dos polémicos penaltis a favor del Mallorca tras la intervención del VAR y ha expulsado a Guruzeta, por doble amarilla, y a Lekue, cuando éste ya estaba en el banquillo.
Simón: "El 4º árbitro le dice al árbitro que saque una tarjeta para calmar el banquillo, ¡y saca una roja!"
El portero del Athletic se ha referido a las decisiones del árbitro y del VAR que han condicionado totalmente el devenir del partido de los rojiblancos ante el Mallorca de Jagoba Arrasate (3-2).
El Athletic cae en Son Moix víctima de las decisiones arbitrales (3-2)
A pesar de empatar en dos ocasiones y mostrar carácter, los rojiblancos han visto cómo dos penaltis y las expulsiones de Guruzeta y Lekue (en el banquillo) han condicionado el resultado.
Dos partidos de sanción a Paredes por llamarle "cagón" al juez de línea en los octavos de Copa
Fue expulsado con roja directa (m.55) en el partido jugado contra la Cultural Leonesa (3-4).
Valverde: "El partido ante el Mallorca es importantísimo por la situación en la que estamos"
El Athletic visita este sábado al Mallorca en Son Moix. Los de Ernesto Valverde necesitan la victoria si quieren seguir mirando a Europa, mientras que al equipo de Jagoba Arrasate le urge acumular puntos para alejarse de los puestos de descenso.
Nanclares recibe el alta tras ingresar en un hospital de Madrid por un golpe en la cabeza
Olatz Santana sustituyó a la guardameta burgalesa, debutando como jugadora del Athletic.
Gorka Guruzeta: "La Copa es muy importante para nosotros y queremos seguir avanzando"
El jugador del Athletic Gorka Guruzeta habla sobre la eliminatoria ante la Cultural Leonesa, una vez finalizado el encuentro.
El Athletic sobrevive a un partido loco en León y avanza en la Copa (3-4)
En una loca primera parte con seis goles los de Valverde han sido capaces de empatar el partido en tres ocasiones. Tras el descanso, el equipo rojiblanco se ha quedado con uno menos por expulsión de Paredes, y un gol de penalti de Unai Gómez en la prórroga ha decantado la balanza.
Valverde sobre Ziganda: "Hay gente con la que tienes conexión especial y yo la tengo con él"
"La teníamos en el campo cuando jugábamos y fuera también. Lo cual lo quita que mañana no nos queramos ni ver", ha bromeado el técnico rojiblanco. Por otro lado, Valverde ha avisado que "la única manera" de afrontar la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa es "ir fuertes" a un partido que encaran además con la "presión" añadida de la goleada encajada en la Supercopa frente al FC Barcelona. Por último, ha asegurado que todavía no ha hablado con los responsables del club en relación a su futuro.