El Athletic recibe una dura derrota en Tenerife (5-0)

Tenerife-Athletic F Liga
18:00 - 20:00
Tenerife vs Athletic. Foto: Athletic
El Athletic Club ha perdido 5-0 ante el Tenerife en la 16ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte sólo han recibido un gol, pero en la segunda han tenido que soportar la goleada.

