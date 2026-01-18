El Athletic recibe una dura derrota en Tenerife (5-0)

"La teníamos en el campo cuando jugábamos y fuera también. Lo cual lo quita que mañana no nos queramos ni ver", ha bromeado el técnico rojiblanco. Por otro lado, Valverde ha avisado que "la única manera" de afrontar la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa es "ir fuertes" a un partido que encaran además con la "presión" añadida de la goleada encajada en la Supercopa frente al FC Barcelona. Por último, ha asegurado que todavía no ha hablado con los responsables del club en relación a su futuro.