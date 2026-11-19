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Quique Sanchez Flores: “Denok gaude gogotsu zaleekin berriz konektatzeko”
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du taldearen egoera aztertzeko, eta Deportivoren aurka irabazteko beharra azpimarratu du.
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