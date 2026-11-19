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Quique Sánchez Flores: “Todos tenemos ganas de volver a conectar con nuestra afición”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la situación del equipo y ha recalcado la necesidad de ganar ante el Deportivo.
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