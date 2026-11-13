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El Alavés renueva al guardameta Swiderski hasta el 2031

Desde la temporada pasada, Swiderski defiende la portería del filial cada jornada y está vinculado al primer equipo, donde trabaja junto a Antonio Sivera y Adrián Rodríguez.
Greg Swiderski
Greg Swiderski. Foto: @Alaves
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Última actualización

El Deportivo Alavés ha renovado a su tercer guardameta Greg Swiderski hasta 2031, un arquero franco-canadiense internacional con Canadá en categoría sub-21.

Prolonga su contrato por cuatro temporadas más y si cumple su contrato, alcanzará los siete cursos en las filas del club vitoriano, pues llegó al equipo en 2024, procedente del Girondins de Burdeos.

Desde la temporada pasada, Swiderski defiende la portería del filial cada jornada y está vinculado al primer equipo, donde trabaja junto a Antonio Sivera y Adrián Rodríguez.

El albiazul ya logró el galardón de mejor portero de Segunda Federación la pasada campaña.

Fútbol Alavés

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