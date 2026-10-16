Celta vs Alaves
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Quique Sanchez Flores, Celtaren aurkako partidaren atarian: “Zazpigarren gaude, eman diezaiogun garrantzia daukagunari"

Iragarkia
Quique Sánchez Flores entrandor Alavés
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzailea. Irudia: EITB.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko entrenatzaileak taldeak orain arte egindakoa nabarmendu nahi izan du igandean Celtaren aurka EA Sports Ligan jokatuko duten partidaren atarian.

Futbola Quique Sánchez Flores Alaves

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