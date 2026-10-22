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Sanchez Flores: “Joera aldatzeko beharra dugu; iraganeko akatsak ekarri ditugu”
Quique Sanchez Floresek prentsaurrekoa eman du, Malagaren aurkako partidaren atarian. Azpimarratu duenez, "partida on bat egiteko eta emaitza positiboa lortzeko beharra dute". Taldearengan partida irabaztera joateko " %100eko konfiantza" duela ere adierazi du. Bideoa gazteleraz
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