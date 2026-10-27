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Sánchez Flores: “Tenemos que pasar por el partido con autoridad"
El Alavés afronta este miércoles la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Anaitasuna.
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "Nagusitasunez igaro behar dugu partidatik"
El entrenador del Alavés Quique Sánchez Flores ha hablado en rueda de prensa sobre el encuentro de Copa del Rey que enfrentará a los babazorros al Anaitasuna.
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