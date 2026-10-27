Copa del Rey
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Sánchez Flores: “Tenemos que pasar por el partido con autoridad"

El Alavés afronta este miércoles la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Anaitasuna.
Quique Sánchez Flores, en la rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "Nagusitasunez igaro behar dugu partidatik"
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Última actualización

El entrenador del Alavés Quique Sánchez Flores ha hablado en rueda de prensa sobre el encuentro de Copa del Rey que enfrentará a los babazorros al Anaitasuna. 

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