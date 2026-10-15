Celta vs Alaves
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jonny Otto, Celta-Alaves partidaz: “Ez dugu irabazteko beharra, baina bai konbentzimendua”

Iragarkia
Jonny Otto (Alaves)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal taldeko futbolari galiziarrak, Celtako jokalari ohia bera, igandean 16:15etik aurrera Alavesek eta Vigoko taldeak jokatuko duten partida izan du hizpide. 

Futbola EA Sports Liga Alaves

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X