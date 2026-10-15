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Jonny Otto, Celta-Alaves partidaz: “Ez dugu irabazteko beharra, baina bai konbentzimendua”
Euskal taldeko futbolari galiziarrak, Celtako jokalari ohia bera, igandean 16:15etik aurrera Alavesek eta Vigoko taldeak jokatuko duten partida izan du hizpide.
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