Celta vs Alaves (2-1)
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Quique Sanchez Flores: “Jokaldi batzuetan dugun irmotasun falta aztertu behar dugu"

Iragarkia
Quique Sánchez Flores entrenador del Alavés
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzailea. Irudia: EITB.

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Azken eguneratzea

Alavesek 2-1 galdu du Celtaren etxean jokatutako partida. Babazorroek ondo jokatu dute eta punturen bat ateratzea merezi izan dute.

Alavesek garesti ordaindu ditu Celtaren aurkako hutsak
Quique Sánchez Flores EA Sports Liga Alaves

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