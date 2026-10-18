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Quique Sanchez Flores: “Jokaldi batzuetan dugun irmotasun falta aztertu behar dugu"
Alavesek 2-1 galdu du Celtaren etxean jokatutako partida. Babazorroek ondo jokatu dute eta punturen bat ateratzea merezi izan dute.
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