F MOEVE LIGA

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Alavesek bana berdindu du Sevillaren aurka Mendizorrotzan (1-1)

Iragarkia
Deportivo Alavés y Sevilla FC firman las tablas en un partido muy disputado
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

F Moeve Ligan, Alavesek puntu bat eskuratu du Sevillaren aurka etxean, Mendizorrotzan, bana berdinduta. Lehen zatian, Andaluziako taldea nagusi izan da, eta Rosak 40. minutuan aurreratu ditu bisitariak. Bigarren zatian, baina, etxeko taldeak aurrerapausoa eman du, eta Guallarrek berdinketaren gola sartu du 48. minutuan. Hortik aurrera, partida parekatu egin da, baina ez da gol gehiagorik egon.

Futbola Alaves Moeve F Liga

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