F Moeve Liga
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Alavesek porrot mingarria hartu du Espanyolen aurka azken minutuan galduta (1-0)

Iragarkia
Espanyol_Alaves_LigaF
18:00 - 20:00
Arabarrak galtzaile atera dira Bartzelonatik. Irudia: Alaves Gloriosas.
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Azken eguneratzea

Arabarrek puntu bat ateratzea merezi izan dute kataluniarren aurka F Moeve Ligako 6. jardunaldian jokatutako partidan, baina Browne jokalariak 100. minutuan egindako golak sarirk gabe utzi ditu gasteiztarrak.

Futbola Emakume kirolariak Alaves Golak Moeve F Liga

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