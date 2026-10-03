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Alavesek porrot mingarria hartu du Espanyolen aurka azken minutuan galduta (1-0)
Arabarrek puntu bat ateratzea merezi izan dute kataluniarren aurka F Moeve Ligako 6. jardunaldian jokatutako partidan, baina Browne jokalariak 100. minutuan egindako golak sarirk gabe utzi ditu gasteiztarrak.
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