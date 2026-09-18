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Sanchez Flores: “San Mamesen garaipen bat imajinatzea estimulu ikaragarria da"

Iragarkia
Sánchez Flores
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek baikortasunez ekingo dio Athleticen aurkako derbiari, azken bi partidak galdu ostean. Izan ere, talde arabarrak Ligako denboraldi hasiera historikoa egin du, lehen lau jardunaldietan hamar puntu eskuratuta.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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