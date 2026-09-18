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Sanchez Flores: “San Mamesen garaipen bat imajinatzea estimulu ikaragarria da"
Alavesek baikortasunez ekingo dio Athleticen aurkako derbiari, azken bi partidak galdu ostean. Izan ere, talde arabarrak Ligako denboraldi hasiera historikoa egin du, lehen lau jardunaldietan hamar puntu eskuratuta.
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