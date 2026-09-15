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Alavesek kinka larrian zegoen Valentziaren aurka talka egin du Mendizorrotzan (0-1)

Luis Rioja Alaveseko jokalari ohiak azken txanpan sartutako gol batek erabaki du norgehiagoka. Quique Sanchez Floresen taldea erreakzionatzen saiatu da, baina ez du ia aukerarik izan. Horrela, Valentziak denboraldiko lehen garaipena erdietsi du Gasteizen.

VITORIA, 15/09/2026.- El centrocampista del Alavés Ángel Pérez (c) se lamenta durante el partido de la sexta jornada de LaLiga entre el Deportivo Alavés y el Valencia CF, este martes en el estadio de Mendizorrotza en Vitoria-Gasteiz. EFE/Adrián Ruiz Hierro

Angel Perez Alaveseko erdilariaren etsipena, seigarren jardunaldiko partidan zehar. Argazkia: EFE

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Alavesek denboraldiko bigarren porrota jarraian jaso du Valentziaren aurka (0-1), Mendizorrotzan, EA Sports Ligako seigarren jardunaldian. Luis Rioja babazorro ohiak azken txanpan sartutako gol batek erabaki du neurketa. Quique Sanchez Floresen taldea erreakzionatzen saiatu da, baina ez du ia aukerarik izan. Horrela, talde valentziarrak denboraldiko lehen garaipena lortu du.

Partida Danjumak 16. minutuan sartutako golarekin hasi da, ondoren VARek baliorik gabe utzi du, jokoz kanpo zegoelako. Valentziako jokalari nederlandarraren jaurtiketa, Javi Guerraren pasea jaso ondoren, zoragarria izan da, baina VARak jokoz kanpo zegoela ebatzi du, oso gutxigatik bazen ere. Susto aipagarriena izan da Alavesentzat partida hasiera hotz samarrean, erritmo falta nabariarekin.

20. minutuan, Antonio Blancok eta Javi Guerrak txartel horia ikusi dute, babazorroen area barruan, korner batean, ika-mika izan ostean. 22. minutuan abagune bat izan du Hugo Durok, baina Valentinik ondo estutu du, Valentziako aurrelariaren jaurtiketa kornerrera aldaratuz. Minutu bat geroago, korner horretan, Ugrinicek Sivera luzatzera behartu du.

Jarraian, Alavesen lehen jokaldi arriskutsua izan da, Lucas Boyeren bitartez, baina argentinarrak ez du errematean asmatu, Denis Suarezen pase ona jaso ondoren. 38. minutuan, Angel Perezen baloi irteera bikain batek eta ondorengo paseak ez dute saririk aurkitu Toni Martinezen oinetan. Nahiz eta aurrelari babazorroak kontrol bikaina egin, gehiegi gurutzatu du bere jaurtiketa Dimietriveskiren aurrean.

Jarraian, Angel Perezen beste barnekaldi bat hegaletik, eta bere erdiraketa ona ez du Ibañezek buruz baliatu. Lehen zatiaren luzapenean, Quique Sanchez Floresen taldeak bere aukerarik onena izan du, Angel Perezen jaurtiketa bat falta baten aldaratzean. Valentziako atezainak geldiketa bikaina egin du, eta aldaratzea Koskik buruz Dimitrievskiren eskuetara bidali du berriro.

Atsedenaldiaren ostean, bi entrenatzaileek aulkiak mugitu dituzte fruituren baten bila, bigarren zati nahiko eskas batean. Norgehiagokaren azken txanpan, 78. minutuan, Valentziak saria aurkitu du Javi Guerraren jokaldi apartan. Luis Riojak, minutu batzuk lehenago zelairatu den Alaveseko jokalari ohiak, sare barrura bidali du haren pasea, Siveraren irteera gaindituz. Horrela, Riojak Valentzia aurreratu du, baina jarraian zelaia utzi behar izan du min hartuta.

Oso gutxirekin Valentziak emaitza bere alde jarri du, eta Sanchez Floresen taldeari maldan gora jarri dio neurketa. Azken minutuetan Alaves saiatu da, baina jokoan ez du argitasunik izan. Valentziak kontraerasoan erabaki ahal izan du, eta pare bat abagune izan ditu, baina markagailua ez da gehiago mugitu.

Futbola Quique Sánchez Flores EA Sports Liga Alaves Mendizorrotza

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