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Quique Sanchez Flores: “Kalitatezko detaile batek erabaki du neurketa"

Iragarkia
Quique-Sanchez-Flores-Alaves-rueda-de-prensa-Valencia
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzailea. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

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Alaveseko entrenatzaileak Valentziaren aurkako porrotaren ostean (0-1) esan duenez, "kalitatezko detaile batek" norgehiagoka erabaki du, eta puntu bat merezi izan dutela erantsi du. Bestalde, Nahuel Tenaglia atzelari babazorroak onartu du "min handia ematen duen porrota" dela, "Mendizorrotzan oso sendo ari ginelako, eta gaur ez da horrela izan".

Futbola Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

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