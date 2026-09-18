F MOEVE LIGA
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Alavesek ezin izan du Bartzelona geldiarazi (0-6)

Babazorrek ezin izan diete txapelketako liderrei aurre egin, eta jipoia jaso dute.
Barcelona vs Alaves
Alaves vs Bartzelona. Argazkia: Alaves
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I. G. A. | KIROLAK EITB

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Alavesek 0-6 galdu du Bartzelonaren aurka ostiral honetan Mendizorrotzan jokatu duen F Moeve Ligako laugarren jardunaldiko partida.

Talde katalanaren nagusitasun argiarekin, 0-1ekoa 19. minuturako iritsi da, Caroline Grahamen oinetatik, Alavesen defentsa desorekatuari aurre egin eta Sofia Fuente eskuinkada batekin gainduta.

Aurretik Alavesek aurre egin dio aurkariari, baita presioa egin ere, eta gol aukera bat ere izan du Brimaren abiadura aprobetxatuz, baina Bartzelonak 0-2koa sartu du ordu erdira, Sydneyren bitartez.

Babazorroen atezainak Ewa Pajorren gol aukera zapuztu du, eta Torrejoni ere gola ukatu dio. Hala ere, Alavesek 0-3koa jaso du atsedenaldia baino lehen, Ferreraren eskuinkada batekin.

Bigarren zatiak bide beretik jarraitu du, Claudia Pinaren 0-4koarekin. Bartzelonako jokalariak hat-trick bat sartu du beste bi gol on sartuta (0-6).

Emakume kirolariak Alaves Golak Moeve F Liga FC Bartzelona

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