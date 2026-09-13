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Aitor Mañasek alta jaso du, Racingen aurka garuneko kommozioa izan eta gero

Harrobiko jokalariak bere taldeak Valentziaren eta Athleticen aurka jokatuko dituen partidak galduko ditu, eta denborak argituko du hurrengo partidetak jokatzeko moduan izango den.

SANTANDER, 12/09/2026.- El delantero del Alavés Aitor Mañas (d) es atendido tras sufrir un choque durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan el Racing de Santander y el Alavés este sábado, en el estadio El Sardinero de la capital cántabra. EFE/ Pedro Puente Hoyos

Kolpea hartu ostean, berdegunean bertan artatu zuten, ospitalera eraman aurretik. Argazkia: EFE

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Aitor Mañas babazorroak alta jaso du igande honetan, Racingen aurka Sardineron jokatutako partidan garuneko kommozioa egin ostean.

Harrobiko jokalariak galdu egingo ditu Alavesek Valentziaren eta Athleticen aurka jokatuko dituen partidak, eta denborak argituko du noiz itzuli ahalko den zelaietara.

Racingen aurkako partidan traumatismo kraneoentzefalikoa izan ondoren, Futbol Taldeetako Medikuen Espainiako Elkarteak burmuineko kommozio kasuetarako zehaztutako protokoloa abiatu zuten.

Futbola Alaves Mendizorrotza

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