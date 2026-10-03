¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Dolorosa derrota del Alavés ante el Espanyol tras encajar un gol en el último minuto (1-0)
El Alavés ha caído sobre la bocina en la Ciudad Deportiva Dani Jaque con un gol de Browne en el minuto 101, un tanto que cambiando por completo un duelo con escasas ocasiones por parte de ambos conjuntos y que parecía destinado al empate.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
¿Qué prefiere Quique Sánchez Flores, jugar la final de Copa o meterse en Europa?
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés pierde ante el Madrid CFF (1-0)
EN DIRECTO
Hace min.
Protesoni: “No podemos perder de vista nuestro objetivo que es salvarse"
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés Gloriosas no ha podido frenar al Barcelona (0-6)
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez Flores: “Imaginarte una victoria en San Mamés es un estímulo impresionante"
EN DIRECTO
Hace min.
Quique Sánchez Flores: “El partido se ha decantado por un detalle de calidad"
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés se estrella contra el necesitado Valencia en Mendizorrotza (0-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez Flores: “Creo que estamos listos para volver a competir”
EN DIRECTO
Hace min.
Aitor Mañas recibe el alta hospitalaria tras una conmoción cerebral
Cargar más