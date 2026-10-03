Liga F Moeve
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Dolorosa derrota del Alavés ante el Espanyol tras encajar un gol en el último minuto (1-0)

Publicidad
Espanyol_Alaves_LigaF
18:00 - 20:00

Las gasteiztarras han salido derrotadas de Barcelona. Imagen: Alavés Gloriosas.

Euskaraz irakurri: Alavesek porrot mingarria hartu du Espanyolen aurka azken minutuan galduta (1-0)
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha caído sobre la bocina en la Ciudad Deportiva Dani Jaque con un gol de Browne en el minuto 101, un tanto que cambiando por completo un duelo con escasas ocasiones por parte de ambos conjuntos y que parecía destinado al empate.

Fútbol Mujeres deportistas Alavés Goles Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X