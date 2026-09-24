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Protesoni: “Ezin dugu gure helburua mailari eustea dela ahaztu"
"Aurrerago, gorago begiratuko genuke, ahal baldin bada, hori sekulakoa izango litzateke", gaineratu du uruguaitarrak. Bestalde, Ligako geldialdia iritsi izana deitoratu du. Gainera, ohiturak aldatu dituela esan du, eta lan handia egin duela lesioak prebenitzeko.
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