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Protesoni: “Ezin dugu gure helburua mailari eustea dela ahaztu"

Iragarkia
Carlos-Protesoni-Alaves-rueda-de-prensa-24-septiembre-2026-paron-de-liga
18:00 - 20:00
Carlos Protesoni Alaveseko jokalaria. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

"Aurrerago, gorago begiratuko genuke, ahal baldin bada, hori sekulakoa izango litzateke", gaineratu du uruguaitarrak. Bestalde, Ligako geldialdia iritsi izana deitoratu du. Gainera, ohiturak aldatu dituela esan du, eta lan handia egin duela lesioak prebenitzeko.

Futbola Ibaia Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga

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