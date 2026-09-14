Alaves-Valentzia
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Sanchez Flores: “Berriro lehiatzeko prest gaudela uste dut”

Iragarkia
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, Alaveseko entrenatzailea
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Azken eguneratzea

Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du astelehen honetan babazorroek Valentziaren aurka jokatuko duten partida aztertzeko (jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz). 

Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga

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