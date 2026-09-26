F Moeve Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alavesek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka (1-0)

Iragarkia
Alaves Gloriosas
18:00 - 20:00
Madril CFF vs Alaves. Argazkia: Alaves
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sandra Villafañeren golak aldea markatu du larunbat honetan Fuenlabradako Fernando Torres estadioan jokatu den norgehiagokan. Korner jaurtiketa buruarekin urrundu du Brimak area txikira, futbolarien zalapartaren eta Sofia atezainaren artean. Baloia Madrilgo hegalaren aurrean jauzi da, eta horrek 1-0ekoa sartu du.

Futbola Alaves Golak Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X