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Alavesek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka (1-0)
Sandra Villafañeren golak aldea markatu du larunbat honetan Fuenlabradako Fernando Torres estadioan jokatu den norgehiagokan. Korner jaurtiketa buruarekin urrundu du Brimak area txikira, futbolarien zalapartaren eta Sofia atezainaren artean. Baloia Madrilgo hegalaren aurrean jauzi da, eta horrek 1-0ekoa sartu du.
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