Neguko merkatua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Carlos Vicentek Alaves utzi eta Birmingham Cityra alde egin du

Carlos Vicente 2023ko abenduan iritsi zen Gasteizera, Ferrolgo Racingetik, eta 81 partida jokatu ditu Arabako taldearekin. 2029ra arteko kontratua sinatu du Ingalaterrako taldearekin.

Carlos Vicente Alaves
Carlos Vicentek Arabako elastikoarekin ospatu du bere azken goletako bat. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alavesek eta Birmingham Cityk akordioa lortu dute Carlos Vicenteren salmenta gauzatzeko, talde babazorroan bi denboraldi eman ostean, klub arabarrak ohar baten bidez baieztatu duenez.

Vicentek 2029ra arte sinatu du Ingalaterrako taldearekin. Jokalaria astelehenean iritsi zen Birminghamera, Championshipeko (bigarren maila) klubarekin akordioa ixteko.

Toni Martinez rueda de prensa en Ibaia previa al partido frente al Espanyol en Liga
18:00 - 20:00
Toni Martinez, Carlos Vicenteren salmentari buruz: "Calebek bere hutsunea bete dezake"

Carlos Vicente 2023ko abenduan iritsi zen Gasteizera, Ferrolgo Racingetik, eta, bi denboraldi hauetan, jokalari aragoiarrak 81 neurketa jokatu ditu elastiko arabarrarekin. Denboraldi honetan 10 gol sartu ditu.

Alavesek eskerrak eman dizkio Carlos Vicenteri egunero egin duen lanagatik eta kirol-proiektuan izan duen inplikazioagatik, eta profesional eta pertsona gisa izan duen jokabide eredugarriagatik".

Halaber, Arabako taldeak "zorterik handiena" opa dio "bere ibilbide profesionalaren aro berri honetan, Ingalaterrako futbolean eta etorkizun pertsonalean".

Toni Martinez, Carlos Vicenteren salmentari buruz: "Calebek bere hutsunea bete dezake"
Fitxaketak Futbola Alaves EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Ander Guevara
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”

Deportivo Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Chacho Coudeten taldea 1 eta 0 erori da Atletico Madrilen aurka.  Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X