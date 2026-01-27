Carlos Vicente deja el Alavés y se marcha al Birmingham City

Carlos Vicente llegó a Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2023, procedente del Racing de Ferrol y, durante estas dos campañas, el jugador maño ha disputado un total de 81 partidos con la elástica albiazul. Esta temporada había marcado 10 goles hasta la fecha.

El Alavés ha agradecido a Carlos Vicente “su entrega, su trabajo diario y su implicación con el proyecto deportivo, así como su comportamiento ejemplar como profesional y como persona durante el tiempo que ha defendido la camiseta albiazul”.

Asimismo, el club alavés le ha deseado “la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera profesional en el fútbol inglés, así como en su futuro personal”.