Carlos Vicente deja el Alavés y se marcha al Birmingham City
Ambas entidades han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador maño. Carlos Vicente llegó a Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2023, procedente del Racing de Ferrol. El jugador ha disputado 81 partidos con la elástica albiazul. Vicente ha firmado con el conjunto inglés hasta 2029.
El Deportivo Alavés y el Birmingham City han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Carlos Vicente, que pone fin a su etapa como jugador alavesista tras dos temporadas defendiendo los colores albiazules, según ha confirmado el club babazorro en un comunicado.
Vicente ha firmado con el conjunto de la Championship, la segunda división inglesa, hasta 2029. El extremo maño viajó este lunes a la ciudad británica.
Carlos Vicente llegó a Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2023, procedente del Racing de Ferrol y, durante estas dos campañas, el jugador maño ha disputado un total de 81 partidos con la elástica albiazul. Esta temporada había marcado 10 goles hasta la fecha.
El Alavés ha agradecido a Carlos Vicente “su entrega, su trabajo diario y su implicación con el proyecto deportivo, así como su comportamiento ejemplar como profesional y como persona durante el tiempo que ha defendido la camiseta albiazul”.
Asimismo, el club alavés le ha deseado “la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera profesional en el fútbol inglés, así como en su futuro personal”.
Carlos Vicente
Gracias de corazón a mi familia
Tras anunciar su fichaje por el equipo inglés, el futbolista aragonés ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que sobre todo se ha dirigido a los seguidores babazorros. "Gracias de corazón", ha indicado a su "familia". Vicente ha afirmado sentirse "un privilegiado por haber formado parte de la historia" del equipo vitoriano.
"Gracias por hacerme sentir un vitoriano más desde que llegué, gracias por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta y disfrutar como he disfrutado llevando la camiseta y jugando en Mendizorrotza", ha manifestado.
"Un vitoriano y un albiazul más para siempre. Estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar", ha concluido su carta.
