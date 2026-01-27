Toni Martinez, Carlos Vicenteren balizko salmentari buruz: "Calebek bere hutsunea bete dezake"
Alaveseko aurrelari murtziarra pozik agertu da Betisen aurka sentsazio onak berretsi zituztelako eta garaipena lortu zutelako. KAAk Facundo Garcesi zigorra behuin-behinean bertan behera utzi ostean, atzelaria "bueltan izatea oso pozgarria" dela adierazi du.
Moussa Diarrak Anderlechten jokatuko du, Alavesek utzita, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Belgikako taldeak, gainera, jokalaria erosteko aukera izango du. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu Alavesekin, 2024ko udaratik.
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak bertan behera utzi du Facundo Garcesi ezarritako zigorra
Behin-behineko neurri horrek indarrean dirauen bitartean, argentinar jatorriko Malaysiako atzelariak bere normal jardun ahal izango du. Beraz, jokalaria talde babazorroarekin entrenatuko du, eta partidak jokatu ahal izango ditu.
Toni Martinez: "Talde honek beti ematen du aurpegia"
Alaveseko jokalariak Betisen aurka lortutako garaipenari buruz (2-1) hitz egin du Mendizorrotzan jokatutako EA Sports Ligako 21. jardunaldian (adierazpenak gaztelaniaz).
Jaitsierari ihes egiteko garaipena lortu du Alavesek Betisen aurka (2-1)
Sivera harresi bilakatu da atean, eta Carlos Vicentek eta Toni Martinezek sartu dituzte babazorroak jaitsiera postuetatik ateratzeko golak.
Chacho Coudet: "Etxean jokatzen dugu eta badakigu bertan indartsuagoak garela"
Alavesek Betis hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 21. jardunaldiari dagokion partidan. Aurkariaren hierarkia dela eta, garaipena lortzea oso garrantzitsua da babazorroentzat.
Denis Suarez: "Gaurko porrota gogorra da, baina Liga asko geratzen da"
Deportivo Alavesek 1-0 galdu du Atletico Madrilen aurka igande honetan Metropolitanon jokatu duen partida eta jaitsiera postuetara jaitsi da. Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.
Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”
Deportivo Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Chacho Coudeten taldea 1 eta 0 erori da Atletico Madrilen aurka. Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.
Alaves jaitsierako postuetara erori da, Atleticoren aurka galduta (1-0)
Alavesek ez du partida ona egin Metropolitanon, azken txanpan suspertu eta berdinketa lortzeko zorian izan bada ere. Sorlothek sartu du Atleticoren gola, bigarren zatia hasi eta berehala.
Coudet: "Kopari begira egonez gero, Bigarren Mailara goaz"
Alavesek Atletico Madrilen aurka jokatuko du igande honetan, Metropolitanon, EA Sports Ligako 20. jardunaldiko partida.