Ibaia
Toni Martinez, Carlos Vicenteren balizko salmentari buruz: "Calebek bere hutsunea bete dezake"

Toni Martinez rueda de prensa en Ibaia previa al partido frente al Espanyol en Liga
18:00 - 20:00

Toni Martinez Alaveseko aurrelaria, Ibaian. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Alaveseko aurrelari murtziarra pozik agertu da Betisen aurka sentsazio onak berretsi zituztelako eta garaipena lortu zutelako. KAAk Facundo Garcesi zigorra behuin-behinean bertan behera utzi ostean, atzelaria "bueltan izatea oso pozgarria" dela adierazi du.

Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”

Deportivo Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Chacho Coudeten taldea 1 eta 0 erori da Atletico Madrilen aurka.  Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

