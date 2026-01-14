El Alavés se ha metido en los cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Rayo Vallecano por 2-0 en un cerrado partido, con pocas ocasiones de gol, disputado en Mendizorrotza. Toni Martínez ha adelantado al conjunto alavés al inicio del segundo tiempo, y Carlos Vicente ha hecho el segundo en los minutos finales, cuando el equipo madrileño juagaba ya con uno menos.

En una primera parte con poco que reseñar, falta de ritmo y bastante trabada, Calebe ha caído dentro del área del Rayo, pero el árbitro ha considerado que no había penalti y, además, ha amonestado al babazorro por simular.

En el minuto 13, un centro de Calebe no ha encontrado rematador en el área rayista. Poco después, Rebbach lo ha intenado desde fuera del área, pero Cárdenas ha blocado el balón sin excesivos problemas. En el 26, un disparo lejano de Yusi a la salida de un córner ha puesto de nuevo a prueba al guardameta del Rayo.

En el minuto 30 un disparo de Gumbau no ha encontrado la puerta de Raúl Fernández. Iñigo Pérez ha tenido que sustituir a Camello por lesión, pero ha aprovechado la ventana de cambios para retirar del cambio a Balliu, que ha pedido explicaciones a su técnico.

Antes del descanso, en el 43, el Rayo ha gozado de la mejor ocasión de la primera parte. Raúl Fernández ha tenido que realizar una gran parada a remate de Fran Pérez.

Tras el intermedio, el Alavés ha encontrado premio en una de las primeras acciones del primer tiempo. Toni Martínez ha adelantado al conjunto vitoriano. En el minuto 68, todavía se ha puesto el partido y la eliminatoria más de cara para el equipo alavés, ya que Isi Palazón, que había saltado poco antes al campo, ha visto la cartulina roja directa.

En el minuto 88, ya con el equipo madrileño volcado, Carlos Vicente ha aprovechado una de las ocasiones de la que ha dispuesto el Alavés para sentenciar el choque y la eliminatoria. El gallego ha hecho el segundo para finiquitar el partido. Antes Guridi y Blanco habían tenido sendas opciones de marcar, pero no han sabido aprovecharlas.

- Ficha técnica:

2 - Alavés: Raúl; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi (Otto, min.91); Calebe (Vicente, min.64), Guevara (min.66), Denis, Rebbach (Aleñá, min.64); Mañas (Blanco, min.85) y Toni Martínez (Guridi, min.64).

0 - Rayo: Cárdenas; Balliu (Chavarría, min.40), Lejeune, Mendy, Espino; Oscar Valentín, Gumbau; Fran Pérez Alemao (min.83), Trejo (Isi, min.62), Nteka (De Frutos, min.62); y Camello (Álvaro García, min.40).

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Expulsó al visitante Isi con roja directa (min.69). Además, amonestó con tarjeta amarilla a los locales Calebe (min.3), Protesoni (min.36) y Guevara (min.65) y al visitante Fran Pérez (min.35).

Goles: 1-0, min.49: Toni Martínez; 2-0, min.89: Vicente.

Incidencias: partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio de Mendizorroza ante 9953 espectadores.