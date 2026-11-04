El PSG afianza su liderazgo tras golear al Villarreal y el Barcelona se impone al Aston Villa

La cuarta jornada de la fase liga de la Champions League dejó una abultada victoria del PSG frente al Villarreal, al que venció por 0-6. Los de Luis Enrique liquidaron el partido con cuatro goles en los primeros 17 minutos, por lo que se afianzan en la primera posición de la clasificación. Los primeros cuatro acercamientos de los parisinos se transformaron en goles, obras de Neves, Doué, Mayulu y Fabián Ruiz. Pese a que el equipo de Iñigo Pérez mejoró en la segunda parte, no fue suficiente, y Fabián Ruiz, con su segundo tanto de la noche y Boly sentenciaron el encuentro con el 0-6 definitivo.

Con un doblete de Raphinha y un tanto inicial de Lamine Yamal, el Barcelona sumó su tercera victoria en cuatro partidos en la Champions, por lo que acabó con la racha victoriosa del Aston Villa de Unai Emery, hasta este martes colíder en Europa, al que derrotó por 3-0. La segunda parte fue especialmente buena para el equipo catalán, con un Fermín López especialmente decisivo. Este resultado permite al Barça sumar nueve puntos y posicionarse en segundo lugar, tras el PSG.

Otro de los encuentros destacados de la jornada se vivió en el Manchester United-Roma de Old Trafford, donde los ingleses remontaron el partido (3-2), tras empezar perdiendo 0-2, gracias a un doblete de Matheus Cunha en los últimos minutos.

Por su parte, el Stuttgart encajó su primera derrota en la fase de liga en Estambul (2-0), donde el Galatasaray hizo valer un tempranero doblete de Aleksey Batrakov para atar su segunda victoria consecutiva. El centrocampista ruso abrió la lata a los 12 minutos al cazar un mal despeje de la zaga alemana, lastrada por las bajas, y poner el balón en la escuadra. Tres minutos más tarde, volvió a ver puerta para amarrar el triunfo de los turcos.



En Róterdam, el Inter de Milán dio continuidad a su triunfo de la jornada anterior venciendo al Feyenoord (0-3). Yan Bisseck inauguró el marcador a los ocho minutos con un chut casi desde la frontal, y superada la primera media hora Pio Esposito incrementó la renta de cabeza. Piotr Zielinski, en el 54, cerró la goleada.



Asimismo, el Shakhtar Donetsk cayó por segunda jornada seguida en la competición europea frente al Sporting de Portugal (0-1). Issa Doumbia, en los primeros minutos de la segunda parte, anotó el solitario tanto que permitió a los portugueses conseguir su tercer triunfo y asentarse en la zona de acceso directo a octavos.



Además, el LASK goleó al colista Slovan Bratislava (4-0), que cuenta todos sus partidos por derrotas, mientras que Bodo/Glimt y Lille sellaron un empate sin goles (0-0).