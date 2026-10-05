Errege Kopa
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Aitor Larrazabal: “Ez dakit ekonomikoki Espanyol guretzako onena zen, baina talde indartsua da"

Iragarkia
Aitor-Larrazabal-director-deportivo-del-Sestao
18:00 - 20:00
Aitor Larrazabal Sestao Riverreko kirol zuzendaria. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sestao Riverrek Lehen Mailako aurkaria izango du Errege Kopako lehen kanporaketan, Espanyol, hain zuzen ere. Aitor Larrazabal talde bizkaitarreko kirol zuzendaria itxaropentsu agertu da kanporaketaren aurrean: "Ezustekoren bat beti dago Kopan".

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