El Sestao River elimina al Espanyol en la Copa del Rey, en la prórroga, en una eliminatoria épica (4-3)

En este contexto, en Las Llanas, el Espanyol se ha adelantado en el minuto seis de juego, de penalti, por mediación de Marcos Fernández; pero los y las aficionados del Sestao River han disfrutado con un primer tiempo espectacular de su equipo, que, con los goles de Adrián Carrión, en el minuto 18, y de Andoni Ugarte, en el 40, han dado la vuelta al marcador antes del descanso.

La firmeza del equipo vizcaíno en la segunda mitad ha puesto muy difícil al Espanyol la tarea de crear situaciones de peligro ante la portería de Ander Iru. Así las cosas, un polémico penalti, en el minuto 89, señalado por el árbitro, José Luis Munuera, ha sido clave, porque el conjunto catalán ha empatado la eliminatoria justo cuando el partido estaba a punto de finalizar. Roberto ha marcado el 2-2.

En la prórroga, Gabriel Moscardó ha hecho el 2-3, con un buen disparo, en el minuto 96, pero casi inmediatamente ha empatado Ander Laka, de cabeza. Ya en los minutos finales, después de que Iru, con una gran parada, haya evitado el cuarto tanto del Espanyol, ha llegado el gol que ha decidido la eliminatoria: lo ha marcado Jon Rojo, a bocajarro, para desatar la locura en Las Llanas.