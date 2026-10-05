ANAITASUNA - ALAVES
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Anaitasunak “ilusio handiz” egingo dio aurre Alavesi Errege Kopako lehen kanporaketan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Anaitasunako jokalariak Errege Kopako zozketa ikusten.

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Anaitasunak, erregionaleko ohorezko mailako taldeak, Alavesekin neurtuko ditu indarrak Errege Kopako lehen kanporaketan. Ander Pastrian jokalariak eta Mikel Pastrian bigarren entrenatzaileak azaldu dute “ilusioz” egingo diotela aurre derbiari, mailari dagokionez taldeen artean “alde handia” dagoen arren.

2026-2027 Errege Kopako lehen kanporaketako kanporaketak euskal taldeentzat
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