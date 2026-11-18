Portugaletek Real Union kanporatu du Errege Kopan, eta Barakaldok ezin izan du Reusen aurka
Portugaletek penaltietan erabaki du kanporaketa golik gabeko partida baten ostean. Barakaldok, ordea, berdinketarekin amaitu ditu 90 minutuak eta luzapena, baina ezin izan da hamaika metroetan gailendu.
Portugaletek Errege Kopako bigarren kanporaketarako txartela lortu du Real Union penaltietan kanporatuta, La Florida zelaian jokatutako partidan. Horrela, Bigarren RFEFeko talde bizkaitarrak Lehen RFEFeko aurkaria gainditu ahal izan du.
Partida golik gabe amaitu da, arauzko 90 minutuen eta luzapeneko 30 minutuen ostean. Beraz, hamaika metroetatik erabaki behar izan da sailkaprena. Ibon Gonzalez atezainak irundarren hiru jaurtiketetatik bi gelditu ditu, bere taldekideek lau penaltiak sartu dituzte, 4-1ekoa lortuz.
Portugaletek Errege Kopako bigarren kanporaketan jokatzea ziurtatu du, non Lehen Mailako talde baten aurka lehiatu beharko den.
Reus vs Barakaldo
Barakaldo Errege Kopatik at geratu da, Reusen aurka penaltietan galduta (4-3). Norgehiagoka banako berdinketarekin amaitu da 90. minutuak eta luzapena igarota, eta, ondorioz, penalti txandan erabaki behar izan da kanporaketa.
Reusek aurre hartu du 65. minutuan Alya Camararen golari esker, baina Urko Colladok berdinketa lortu du 75.ean. Penaltietan, Angel Tronchoren eta Ander Zoiloren akatsek talde bizkaitarra zigortu dute, eta txapelketari agur esatea besterik ez zaie geratu.