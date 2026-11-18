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Ibon Gonzalez: “Datorrena datorrela, kanporaketa zail jarriko diogu”
Portugaleteko atezain Ibon Gonzalez izan da ezkerraldeko taldeak Real Unionen aurka penaltietan lortutako garaipenaren protagonistetako bat. Izan ere, horietako bi gelditu ditu. Orain, Lehen Mailako talde bat jasoko du Portugaletek, eta “zergatik ez berriz irabazten saiatu”. Bideoa gazteleraz
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