ANAITASUNA - ALAVES
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El Anaitasuna se enfrentará al Alavés “con mucha ilusión”, en la primera ronda de la Copa del Rey

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18:00 - 20:00

Jugadores del Anaitasuna viendo el sorteo de la Copa del Rey.

Euskaraz irakurri: Anaitasunak “ilusio handiz” egingo dio aurre Alavesi Errege Kopako lehen kanporaketan
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Última actualización

El Anaitasuna, equipo de la división de honor regional, se medirá con el Alavés en la primera ronda de la Copa del Rey .El jugador Ander Pastrian y el segundo entrenador Mikel Pastrian han explicado que, aunque existe una "gran diferencia" entre las categorías de los equipos, afrontan el derbi con "ilusión".

Eliminatorias de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 para los equipos vascos
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