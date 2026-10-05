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El Anaitasuna se enfrentará al Alavés “con mucha ilusión”, en la primera ronda de la Copa del Rey
El Anaitasuna, equipo de la división de honor regional, se medirá con el Alavés en la primera ronda de la Copa del Rey .El jugador Ander Pastrian y el segundo entrenador Mikel Pastrian han explicado que, aunque existe una "gran diferencia" entre las categorías de los equipos, afrontan el derbi con "ilusión".
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