ERREGE KOPA
Reala-Athletic partida, Errege Kopako finalaurrekoetako itzulikoa, zuzenean

Reala-Athletic, Errege Kopa
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ez galdu asteazken honetan, martxoak 4, Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida, Realak eta Athleticek jokatuko dutena, ETB1en, kirolakeitb.eus-en eta ETB ONen. 20:30etik aurrera "Koparen Bila" programa hasiko da. Ondoren, bi taldeen arteko norgehiagoka emango da eta, amaitutakoan, partidu osteko saio berezian partida aztertuko da.

Futbola Real Sociedad Athletic Club Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk Euskal Derbia

