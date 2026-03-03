Sigue, en directo, el partido Real Sociedad-Athletic Club, duelo de vuelta de las semifinales de Copa
No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja
La RFEF ha anunciado este miércoles que la gran final del campeonato tendrá lugar el 18 de abril y comenzará a las 21:00 horas. La Real Sociedad o el Athletic estarán en esa final, y el equipo vasco que logre clasificarse tendrá como rival al FC Barcelona o al Atlético Madrid.
