Sigue, en directo, el partido Real Sociedad-Athletic Club, duelo de vuelta de las semifinales de Copa

Euskaraz irakurri: Ikusi, zuzenean, Reala-Athletic partida, Errege Kopako finalaurrekoetako itzulerakoa
author image

EITB

Última actualización

No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.

Fútbol Real Sociedad Athletic Club Copa del Rey Otras competiciones de fútbol Derbi Vasco

