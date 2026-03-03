No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.