Errege Kopa
Reala-Athletic Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida, martxoaren 4an, EITBn

Reala-Athletic, promoa
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

20:30etik aurrera, asteazkenean, martxoaren 4an, ETB1ek eta kirolakeitb.eus-ek Realak eta Athleticek Anoetan jokatuko duten neurketa erabakigarriaren gaineko guztia kontatuko dizute. Reala eta Athletic, nor baino nor gehiago, eta final handirako txartela jokoan. 

Euskal Derbia Futbola Errege Kopa Anoeta Real Sociedad Athletic Club Futboleko beste lehiaketa batzuk

