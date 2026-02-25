Real Sociedad-Athletic, el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, el 4 de marzo, en EITB
Desde las 20:30 horas, el miércoles, 4 de marzo, ETB1 y kirolakeitb.eus te acercarán toda la emoción del decisivo encuentro que disputarán la Real Sociedad y el Athletic, en Anoeta, con un billete para la gran final en juego.
Te puede interesar
El Bodø/Glimt hace historia eliminando al Inter de Milán de la Liga de Campeones
El conjunto noruego venció al equipo italiano (0-2) en el partido de vuelta del playoff de octavos de final. El Bayer Leverkusen, el Newcastle y el Atlético de Madrid también han conseguido pasar a octavos.
El Atlético, Leverkusen, Bodø/Glimt y Newcastle, a octavos de la Liga de Campeones
Una noche con marcadores contundentes, una gesta inesperada en Milán y eliminatorias resueltas con autoridad confirman los pases a octavos.
El Newcastle casi sentencia su eliminatoria y Bodo y Leverkusen encarrilan las suyas
Las 'urracas' han arrollado al Qarabag a domicilio (1-6), los noruegos han ganado 3-1 al Inter y el conjunto alemán ha superado por 0-2 al Olympiacos en Grecia. Por el contrario, Brujas y Atlético de Madrid han firmado tablas en Bélgica (3-3).
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja
La RFEF ha anunciado este miércoles que la gran final del campeonato tendrá lugar el 18 de abril y comenzará a las 21:00 horas. La Real Sociedad o el Athletic estarán en esa final, y el equipo vasco que logre clasificarse tendrá como rival al FC Barcelona o al Atlético Madrid.
Real Madrid, Borussia, PSG y Galatasaray vencen en el primer choque del play off
Los merengues han ganado 0-1 al Benfica en Portugal, el equipo alemán ha superado por 2-0 al Atalanta en casa, el conjunto parisino ha remontado al Mónaco a domicilio (2-3) y el once turco ha encarrilado su eliminatoria ante la Juventus (5-2).
El Atlético Madrid aplasta al Barcelona en la ida y pone pie y medio en la final de Copa (4-0)
El árbitro anuló un gol a los culés en la segunda parte y expulsó a Eric García con roja directa a pocos minutos del final.
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad
Athletic y Real Sociedad han disputado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés (0-1). Aquí tenéis un resumen del encuentro.
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”
El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.
Así ha sido el gol de Turrientes que ha dado la victoria a la Real
Se ha disputado la semifinal de la ida de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real en San Mamés. Solo hemos visto un Gol en el partido y Turrientes ha sido el protagonista, dando así la victoria a la Real y la ventaja para el partido del 4 de marzo en Donostia.