Real Sociedad-Athletic, el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, el 4 de marzo, en EITB

18:00 - 20:00
EITB

Desde las 20:30 horas, el miércoles, 4 de marzo, ETB1 y kirolakeitb.eus te acercarán toda la emoción del decisivo encuentro que disputarán la Real Sociedad y el Athletic, en Anoeta, con un billete para la gran final en juego. 

Iñigo Lekue, jugador del Athletic Club
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”

El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.

