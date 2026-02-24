TXAPELDUNEN LIGA
Atletico, Leverkusen, Bodø/Glimt eta Newcastle, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetara

Emaitza altuko markagailuek, Milaneko ezustekoak eta nagusitasunez ebatzitako kanporaketek erabaki dituzte final-zortzirenetarako sailkapenak.

MILAN (Italy), 24/02/2026.- Bodo/Glimt's Hakon Evjen jubilates with his teammates after scoring the 0-2 during the UEFA Champions League play-offs 2nd leg soccer match between Inter Milan and Bodo/Glimt at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 24 February 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Bodø/Glimteko jokalariak Interren aurkako garaipena ospatzen. Irudia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Atletico Madrilek 4-1 irabazi dio Club Brujasi Metropolitanon eta kanporaketa 7-4 batekin itxi du, joaneko 3-3koaren ondoren. Sorlothek sartutako hiru golek eta Jhonny Cardosok sartutako batek Leandro Ordoñezen gola indargabetu dute eta talde zuri-gorriaren garaipena ziurtatu dute.

Bodø/Glimtek ezustekoa eman du Inter Milani Giuseppe Meazzan 1-2 irabazita eta 5-2ko emaitza sendoa lortuta. Manuel Akanjiren akats bati esker, Haugek markagailua ireki du eta italiarrei itxaropena eman dien Bastoniren golaren ondoren, Evjenek behin-betiko garaipena sinatu du, Norvegiako klubaren Europako balentriarik handiena burutuz.

Newcastle Unitedek ere bere txartela lortu du, Qarabag FKri 3-2 irabazita eta joaneko partidako 1-6koa baliatuta. Sandro Tonali, Joelinton eta Sven Botmanen golek bideratu dute kanporaketa.

Bestalde, Bayer Leverkusenek 0-0 berdindu du Olinpiakosen aurka, eta Atenasen lortutako aldea baliatu du kanporaketan aurrera egiteko. Golik gabeko lehia batean eta BayArenan abagune gutxi izan direnean, alemaniarrek greziarren presioari eutsi eta final-zortzirenetan izango direla ziurtatu dute.

