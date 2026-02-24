Atletico, Leverkusen, Bodø/Glimt eta Newcastle, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetara
Emaitza altuko markagailuek, Milaneko ezustekoak eta nagusitasunez ebatzitako kanporaketek erabaki dituzte final-zortzirenetarako sailkapenak.
Atletico Madrilek 4-1 irabazi dio Club Brujasi Metropolitanon eta kanporaketa 7-4 batekin itxi du, joaneko 3-3koaren ondoren. Sorlothek sartutako hiru golek eta Jhonny Cardosok sartutako batek Leandro Ordoñezen gola indargabetu dute eta talde zuri-gorriaren garaipena ziurtatu dute.
Bodø/Glimtek ezustekoa eman du Inter Milani Giuseppe Meazzan 1-2 irabazita eta 5-2ko emaitza sendoa lortuta. Manuel Akanjiren akats bati esker, Haugek markagailua ireki du eta italiarrei itxaropena eman dien Bastoniren golaren ondoren, Evjenek behin-betiko garaipena sinatu du, Norvegiako klubaren Europako balentriarik handiena burutuz.
Newcastle Unitedek ere bere txartela lortu du, Qarabag FKri 3-2 irabazita eta joaneko partidako 1-6koa baliatuta. Sandro Tonali, Joelinton eta Sven Botmanen golek bideratu dute kanporaketa.
Bestalde, Bayer Leverkusenek 0-0 berdindu du Olinpiakosen aurka, eta Atenasen lortutako aldea baliatu du kanporaketan aurrera egiteko. Golik gabeko lehia batean eta BayArenan abagune gutxi izan direnean, alemaniarrek greziarren presioari eutsi eta final-zortzirenetan izango direla ziurtatu dute.
Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu du Kopako finalerdietako joanekoan (4-0), eta oso gertu du finalera sailkatzea
Epaileak baliorik gabe utzi zuen Kataluniako taldeak bigarren zatian egindako gol bat, eta, partida amaitzeko minutu gutxiren faltan, txartel gorria atera zion Eric Garciari, Bartzelonako jokalariak Baenari sarrera gogorra egin ostean.
Athletic eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
Athleticek eta Realak Errege Kopako finalerdietako joaneko partida jokatu dute San Mamesen (0-1). Hemen laburpena.
Padilla: “Aurpegia eman dugu; seguru nago bueltako partida aurrera aterako dugula”
Athleticek galdu egin du Realaren aurka, San Mamesen jokatu den Kopako finalerdietarako joaneko partidan. Behin norgehiagoka amaituta, Padillarekin izan gara, eta azaldu digunez, bueltako partidan egoera irauli eta aukera aprobetxatuko dutelakoan daude jokalariak.
Reala nagusi izan da, eta lehen kolpea eman du San Mamesen (0-1)
Talde txuri-urdinak aurrea hartzeko aukera dezente izan dituu lehen zatian, baina ez du asmatu Padilla Athleticeko jokalari onenaren aurrean. Bigarren zatian, Turrientesek egin du Realaren gola, 62. minutuan.
Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion Turrientesen gola
Errege Kopako joaneko finalerdia jokatu da Athleticen eta Realaren artean, San Mamesen. Gol bat besterik ez dugu ikusi partidan, eta Turrientes izan da protagonista, Realari garaipena eman eta martxoaren 4an Donostian jokatuko den partidarako abantaila lortu baitu.
Zaleek harrera ezin hobea egin diete Athletic eta Realari, San Mamesera bidean zihoazela
Bi taldeetako zaleek azken unea ere baliatu dute jokalariak bultzatzeko; Athleticen autobusak harrera izan du San Mamesen, eta Realarenak hotelean hartu dute.