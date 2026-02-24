El Atlético de Madrid ha sellado su clasificación tras golear 4-1 al Club Brujas en el Metropolitano y cerrar la eliminatoria con un 7-4 global, después del 3-3 de la ida. Tres goles de Sorloth y uno de Jhonny Cardoso han neutralizado el tanto de Leandro Ordoñez y han asegurado una victoria firme del conjunto rojiblanco.

El Bodø/Glimt ha protagonizado la gran sorpresa al imponerse 1-2 al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza y completar un contundente 5-2 en el global. Un error de Manuel Akanji ha permitido a Hauge abrir el marcador y, tras el tanto de Bastoni que ha dado esperanza a los italianos, Evjen ha sentenciado al contragolpe para culminar la mayor hazaña europea del club noruego.

El Newcastle United también ha confirmado su pase tras imponerse 3-2 al Qarabag FK y hacer valer el 1-6 de la ida para un rotundo 9-3 en el global. Los goles de Sandro Tonali, Joelinton y Sven Botman han encarrilado una eliminatoria que las ‘urracas’ han gestionado sin sobresaltos.

Por su parte, el Bayer Leverkusen ha empatado 0-0 ante el Olympiacos FC y ha hecho buena la ventaja obtenida en Atenas para avanzar de ronda. En un duelo sin goles y con escasas ocasiones en el BayArena, los alemanes han resistido la presión griega y han certificado su presencia en octavos.