El Atlético, Leverkusen, Bodø/Glimt y Newcastle, a octavos de la Liga de Campeones

Una noche con marcadores contundentes, una gesta inesperada en Milán y eliminatorias resueltas con autoridad confirman los pases a octavos.
MILAN (Italy), 24/02/2026.- Bodo/Glimt's Hakon Evjen jubilates with his teammates after scoring the 0-2 during the UEFA Champions League play-offs 2nd leg soccer match between Inter Milan and Bodo/Glimt at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 24 February 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Los jugadores de Bodø/Glimt celebrando la victoria contra el Inter. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Atletico, Leverkusen, Bodø/Glimt eta Newcastle Txapeldunen Ligako final-zortzirenetara
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Atlético de Madrid ha sellado su clasificación tras golear 4-1 al Club Brujas en el Metropolitano y cerrar la eliminatoria con un 7-4 global, después del 3-3 de la ida. Tres goles de Sorloth y uno de Jhonny Cardoso han neutralizado el tanto de Leandro Ordoñez y han asegurado una victoria firme del conjunto rojiblanco.

El Bodø/Glimt ha protagonizado la gran sorpresa al imponerse 1-2 al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza y completar un contundente 5-2 en el global. Un error de Manuel Akanji ha permitido a Hauge abrir el marcador y, tras el tanto de Bastoni que ha dado esperanza a los italianos, Evjen ha sentenciado al contragolpe para culminar la mayor hazaña europea del club noruego.

El Newcastle United también ha confirmado su pase tras imponerse 3-2 al Qarabag FK y hacer valer el 1-6 de la ida para un rotundo 9-3 en el global. Los goles de Sandro Tonali, Joelinton y Sven Botman han encarrilado una eliminatoria que las ‘urracas’ han gestionado sin sobresaltos.

Por su parte, el Bayer Leverkusen ha empatado 0-0 ante el Olympiacos FC y ha hecho buena la ventaja obtenida en Atenas para avanzar de ronda. En un duelo sin goles y con escasas ocasiones en el BayArena, los alemanes han resistido la presión griega y han certificado su presencia en octavos.

Iñigo Lekue, jugador del Athletic Club
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”

El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.

