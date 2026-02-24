El Atlético, Leverkusen, Bodø/Glimt y Newcastle, a octavos de la Liga de Campeones
El Atlético de Madrid ha sellado su clasificación tras golear 4-1 al Club Brujas en el Metropolitano y cerrar la eliminatoria con un 7-4 global, después del 3-3 de la ida. Tres goles de Sorloth y uno de Jhonny Cardoso han neutralizado el tanto de Leandro Ordoñez y han asegurado una victoria firme del conjunto rojiblanco.
El Bodø/Glimt ha protagonizado la gran sorpresa al imponerse 1-2 al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza y completar un contundente 5-2 en el global. Un error de Manuel Akanji ha permitido a Hauge abrir el marcador y, tras el tanto de Bastoni que ha dado esperanza a los italianos, Evjen ha sentenciado al contragolpe para culminar la mayor hazaña europea del club noruego.
El Newcastle United también ha confirmado su pase tras imponerse 3-2 al Qarabag FK y hacer valer el 1-6 de la ida para un rotundo 9-3 en el global. Los goles de Sandro Tonali, Joelinton y Sven Botman han encarrilado una eliminatoria que las ‘urracas’ han gestionado sin sobresaltos.
Por su parte, el Bayer Leverkusen ha empatado 0-0 ante el Olympiacos FC y ha hecho buena la ventaja obtenida en Atenas para avanzar de ronda. En un duelo sin goles y con escasas ocasiones en el BayArena, los alemanes han resistido la presión griega y han certificado su presencia en octavos.
El Newcastle casi sentencia su eliminatoria y Bodo y Leverkusen encarrilan las suyas
Las 'urracas' han arrollado al Qarabag a domicilio (1-6), los noruegos han ganado 3-1 al Inter y el conjunto alemán ha superado por 0-2 al Olympiacos en Grecia. Por el contrario, Brujas y Atlético de Madrid han firmado tablas en Bélgica (3-3).
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja
La RFEF ha anunciado este miércoles que la gran final del campeonato tendrá lugar el 18 de abril y comenzará a las 21:00 horas. La Real Sociedad o el Athletic estarán en esa final, y el equipo vasco que logre clasificarse tendrá como rival al FC Barcelona o al Atlético Madrid.
Real Madrid, Borussia, PSG y Galatasaray vencen en el primer choque del play off
Los merengues han ganado 0-1 al Benfica en Portugal, el equipo alemán ha superado por 2-0 al Atalanta en casa, el conjunto parisino ha remontado al Mónaco a domicilio (2-3) y el once turco ha encarrilado su eliminatoria ante la Juventus (5-2).
El Atlético Madrid aplasta al Barcelona en la ida y pone pie y medio en la final de Copa (4-0)
El árbitro anuló un gol a los culés en la segunda parte y expulsó a Eric García con roja directa a pocos minutos del final.
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad
Athletic y Real Sociedad han disputado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés (0-1). Aquí tenéis un resumen del encuentro.
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”
El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.
Así ha sido el gol de Turrientes que ha dado la victoria a la Real
Se ha disputado la semifinal de la ida de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real en San Mamés. Solo hemos visto un Gol en el partido y Turrientes ha sido el protagonista, dando así la victoria a la Real y la ventaja para el partido del 4 de marzo en Donostia.
La Real, muy superior, golpea primero ante un Athletic sin ideas en San Mamés (0-1)
El equipo txuri-urdin ha podido adelantarse en el primer tiempo, pero no ha acertado ante Padilla, que ha sido el mejor jugador del Athletic. En la segunda parte, Turrientes ha hecho el gol de la Real en el minuto 62.
Athletic y Real Sociedad reciben un espectacular último aliento antes del derbi de San Mamés
Las aficiones de ambos equipos han podido mostrar su apoyo a sus jugadores cuando estos se dirigían al estadio; el autobús del Athletic ha sido recibido en San Mamés, y el de la Real ha sido despedido en el hotel.