Newcastlek ia erabakita utzi du kanporaketa eta Bodok eta Leverkusenek bereak bideratu dituzte
Ingalaterrako taldeak Qarabag gainditu du etxetik kanpo (1-6), norvegiarrek 3-1 irabazi diote Interri eta talde alemaniarrak 0-2 gainditu du Olinpiakos Grezian. Aitzitik, Brujasek eta Atletico Madrilek 3-3 berdindu dute Belgikan.
Newcastle Unitedek ia erabakita utzi du Txapeldunen Ligako final-zortzirenen atariko kanporaketa Qarabagen aurka, etxetik kanpo 1-6 jipoituta, Anthony Gordonen lau golei eta Malick Thiaw eta Jacob Murphyren beste biri esker.
Esan bezala, Gordon hegaleko ingelesak lau gol egin ditu lehen zatian, eta atsedenaldira bost goleko aldearekin joan da Newcastle, eta hurrengo kanporaketarako txartela ia poltsikoan du, itzulerako partidaren zain.
Era berean, Bodo Glimtek nahiko jota utzi du Inter Milan, iazko Txapeldunen Ligako finalista. Norvegiarrek etxean, belar artifizialeko futbol-zelaian, 3-1 irabazi diete nerazzurriei.
Datorren astean serio jarri beharko da Inter San Siron. Artikoko zirkulu polarraren iparraldean dagoen Norvegiako hiritik bi golen desabantaila oso garesti atera dakieke Cristian Chivuren jokalariei, ohi duten sendotasun defentsibo eta erasoko gose hori erakusteko gai izan ez direlako, hiru minututan itxuragabetuta, 61. eta 64. minutuen artean, erabakigarriak izan daitezkeen bi gol jaso baitituzte.
Bayer Leverkusenek Patrik Schicken oportunismoan aurkitu du Pireon irtenbidea, eta 0-2 irabazi dio Olinpiakosi, aurrelari txekiarrak hiru minutu eskasetan (60-63) Txapeldunen Ligako final-zortzirenen bidean jarri du Alemaniako taldea.
Olympiakosek ez du partida txarra egin. Azken metroetan jokaldiak biribiltzea falta izan zaio. Nagusitasun faseak izan ditu, baina une garrantzitsuetan ez du golik sartu. Leverkusenek, ordea, Schicken eraginkortasuna baliatu du bigarren zatian, hurrengo faserako sailkapena bideratzeko.
Bestalde, Atletico Madrilek berdinketa lortu du Brujasen aurka, atsedenaldira 0-2 joan ostean. Belgikako taldeak markagailua irauli du bigarren zatiaren hasieran bi gol azkar sartuta, eta azken minutuetan hirugarren bat sartuta neurketa berriro orekatu ahal izan du; aldez aurretik, bere atean gola egin ondoren.
Julian Alvarezek penaltiz, Lookmanek eta Ordoñezek bere atean sartu dituzte Diego Pablo Simeoneren taldearen golak, eta Onyedikak, Tresoldik eta Tzolisek egin dituzte Ivan Lekorenen golak, itzulikoan dena erabakitzeke uzteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Errege Kopako finala apirilaren 18an jokatuko dute, larunbatez, 21:00etan, Cartujan
Espainiako Federazioak iragarri du txapelketako final handia apirilaren 18an jokatuko dutela, eta 21:00etan hasiko dela. Reala edo Athletic final horretan izango dira, eta sailkatzea lortzen duen euskal taldeak Bartzelona edo Atletico Madril izango du aurkari.
Real Madrilek, Borussiak, PSGk eta Galatasarayk play offeko lehen neurketan garaipena lortu dute
Zuriek 0-1 irabazi diote Benficari Portugalen, talde alemaniarrak 2-0 gainditu du Atalanta etxean, Pariseko taldeak Monako menderatu du etxetik kanpo (2-3) eta turkiarrek Juventusen aurkako kanporaketa bideratu dute (5-2).
Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu du Kopako finalerdietako joanekoan (4-0), eta oso gertu du finalera sailkatzea
Epaileak baliorik gabe utzi zuen Kataluniako taldeak bigarren zatian egindako gol bat, eta, partida amaitzeko minutu gutxiren faltan, txartel gorria atera zion Eric Garciari, Bartzelonako jokalariak Baenari sarrera gogorra egin ostean.
Athletic eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
Athleticek eta Realak Errege Kopako finalerdietako joaneko partida jokatu dute San Mamesen (0-1). Hemen laburpena.
Padilla: “Aurpegia eman dugu; seguru nago bueltako partida aurrera aterako dugula”
Athleticek galdu egin du Realaren aurka, San Mamesen jokatu den Kopako finalerdietarako joaneko partidan. Behin norgehiagoka amaituta, Padillarekin izan gara, eta azaldu digunez, bueltako partidan egoera irauli eta aukera aprobetxatuko dutelakoan daude jokalariak.
Reala nagusi izan da, eta lehen kolpea eman du San Mamesen (0-1)
Talde txuri-urdinak aurrea hartzeko aukera dezente izan dituu lehen zatian, baina ez du asmatu Padilla Athleticeko jokalari onenaren aurrean. Bigarren zatian, Turrientesek egin du Realaren gola, 62. minutuan.
Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion Turrientesen gola
Errege Kopako joaneko finalerdia jokatu da Athleticen eta Realaren artean, San Mamesen. Gol bat besterik ez dugu ikusi partidan, eta Turrientes izan da protagonista, Realari garaipena eman eta martxoaren 4an Donostian jokatuko den partidarako abantaila lortu baitu.
Zaleek harrera ezin hobea egin diete Athletic eta Realari, San Mamesera bidean zihoazela
Bi taldeetako zaleek azken unea ere baliatu dute jokalariak bultzatzeko; Athleticen autobusak harrera izan du San Mamesen, eta Realarenak hotelean hartu dute.
Zaleek Kopako derbiko egun handia dute, finalaurrekoetako Athletic-Reala partidarekin
Bizkaiko eta Gipuzkoako taldeek Errege Kopako joaneko partida izango dute, San Mamesen; jokoan, Sevillako finalerako txartel bat.