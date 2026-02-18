Txapeldunen Liga
Newcastlek ia erabakita utzi du kanporaketa eta Bodok eta Leverkusenek bereak bideratu dituzte

Ingalaterrako taldeak Qarabag gainditu du etxetik kanpo (1-6), norvegiarrek 3-1 irabazi diote Interri eta talde alemaniarrak 0-2 gainditu du Olinpiakos Grezian. Aitzitik, Brujasek eta Atletico Madrilek 3-3 berdindu dute Belgikan.

Qarabag-Newcastle-Champions-League-play-off

Newcastle taldeko jokalariak, Qarabagen aurka egindako goletako bat ospatzen. Argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Newcastle Unitedek ia erabakita utzi du Txapeldunen Ligako final-zortzirenen atariko kanporaketa Qarabagen aurka, etxetik kanpo 1-6 jipoituta, Anthony Gordonen lau golei eta Malick Thiaw eta Jacob Murphyren beste biri esker.

Esan bezala, Gordon hegaleko ingelesak lau gol egin ditu lehen zatian, eta atsedenaldira bost goleko aldearekin joan da Newcastle, eta hurrengo kanporaketarako txartela ia poltsikoan du, itzulerako partidaren zain.

Era berean, Bodo Glimtek nahiko jota utzi du Inter Milan, iazko Txapeldunen Ligako finalista. Norvegiarrek etxean, belar artifizialeko futbol-zelaian, 3-1 irabazi diete nerazzurriei.

Datorren astean serio jarri beharko da Inter San Siron. Artikoko zirkulu polarraren iparraldean dagoen Norvegiako hiritik bi golen desabantaila oso garesti atera dakieke Cristian Chivuren jokalariei, ohi duten sendotasun defentsibo eta erasoko gose hori erakusteko gai izan ez direlako, hiru minututan itxuragabetuta, 61. eta 64. minutuen artean, erabakigarriak izan daitezkeen bi gol jaso baitituzte.

Bayer Leverkusenek Patrik Schicken oportunismoan aurkitu du Pireon irtenbidea, eta 0-2 irabazi dio Olinpiakosi, aurrelari txekiarrak hiru minutu eskasetan (60-63) Txapeldunen Ligako final-zortzirenen bidean jarri du Alemaniako taldea.

Olympiakosek ez du partida txarra egin. Azken metroetan jokaldiak biribiltzea falta izan zaio. Nagusitasun faseak izan ditu, baina une garrantzitsuetan ez du golik sartu. Leverkusenek, ordea, Schicken eraginkortasuna baliatu du bigarren zatian, hurrengo faserako sailkapena bideratzeko.

Bestalde, Atletico Madrilek berdinketa lortu du Brujasen aurka, atsedenaldira 0-2 joan ostean. Belgikako taldeak markagailua irauli du bigarren zatiaren hasieran bi gol azkar sartuta, eta azken minutuetan hirugarren bat sartuta neurketa berriro orekatu ahal izan du; aldez aurretik, bere atean gola egin ondoren.

Julian Alvarezek penaltiz, Lookmanek eta Ordoñezek bere atean sartu dituzte Diego Pablo Simeoneren taldearen golak, eta Onyedikak, Tresoldik eta Tzolisek egin dituzte Ivan Lekorenen golak, itzulikoan dena erabakitzeke uzteko.

