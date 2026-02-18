Newcastle casi sentencia su eliminatoria y Bodo y Leverkusen encarrilan las suyas
El Newcastle United ha dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Qarabag con una goleada a domicilio por 1-6 gracias a un póker de tantos de Anthony Gordon y a las dianas de Malick Thiaw y Jacob Murphy.
El extremo inglés ha firmado cuatro goles en una primera mitad arrolladora de las 'urracas', que se han marchado al descanso con cinco de ventaja y el billete a la siguiente ronda prácticamente en el bolsillo, a la espera del partido de vuelta.
El Bodo Glimt ha dejado herido de muerte al Inter de Milán, finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, ante el que se ha rebelado en su casa, un estadio con césped artificial en el que ha goleado a los 'nerazzurri' (3-1).
Tendrá que ponerse muy serio el Inter en San Siro la próxima semana. Los dos goles de desventaja con los que ha abandonado la ciudad noruega que da nombre al equipo, ubicada al norte del círculo polar ártico, pueden salir muy caros a los de Cristian Chivu, incapaces de exhibir esa solidez defensiva y tenacidad ofensiva que acostumbran, desdibujados en tres minutos, entre el 61 y el 64, en los que han encajado dos goles fundamentales para la eliminatoria.
El Bayer Leverkusen ha encontrado en el oportunismo de Patrik Schick la llave de una noche áspera en El Pireo y ha derrotado 0-2 al Olympiacos con un doblete del checo en apenas tres minutos, entre el 60 y el 63, que ha colocado al conjunto alemán al borde de los octavos de la Liga de Campeones.
El Olympiacos no ha hecho un mal partido. Le ha faltado redondear jugadas en los metros finales. Ha tenido fases de dominio, pero no ha marcado en los momentos importantes. Eso sí lo ha hecho el Leverkusen, que ha dado con la efectividad de Schick, inspirado en la segunda parte para encauzar la clasificación de su equipo hacia la siguiente fase.
Por su parte, el Atlético de Madrid ha empatado ante el Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso, pero que el equipo belga ha sabido remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.
Julián Álvarez de penalti, Lookman y Ordóñez en propia puerta han anotado los goles para el equipo de Diego Pablo Simeone, mientras que Onyedika, Tresoldi y Tzolis han colocado los tantos de los de Ivan Leko para dejar todo a resolver en la vuelta en el Estadio Metropolitano.
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja
La RFEF ha anunciado este miércoles que la gran final del campeonato tendrá lugar el 18 de abril y comenzará a las 21:00 horas. La Real Sociedad o el Athletic estarán en esa final, y el equipo vasco que logre clasificarse tendrá como rival al FC Barcelona o al Atlético Madrid.
Real Madrid, Borussia, PSG y Galatasaray vencen en el primer choque del play off
Los merengues han ganado 0-1 al Benfica en Portugal, el equipo alemán ha superado por 2-0 al Atalanta en casa, el conjunto parisino ha remontado al Mónaco a domicilio (2-3) y el once turco ha encarrilado su eliminatoria ante la Juventus (5-2).
El Atlético Madrid aplasta al Barcelona en la ida y pone pie y medio en la final de Copa (4-0)
El árbitro anuló un gol a los culés en la segunda parte y expulsó a Eric García con roja directa a pocos minutos del final.
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad
Athletic y Real Sociedad han disputado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés (0-1). Aquí tenéis un resumen del encuentro.
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”
El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.
Así ha sido el gol de Turrientes que ha dado la victoria a la Real
Se ha disputado la semifinal de la ida de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real en San Mamés. Solo hemos visto un Gol en el partido y Turrientes ha sido el protagonista, dando así la victoria a la Real y la ventaja para el partido del 4 de marzo en Donostia.
La Real, muy superior, golpea primero ante un Athletic sin ideas en San Mamés (0-1)
El equipo txuri-urdin ha podido adelantarse en el primer tiempo, pero no ha acertado ante Padilla, que ha sido el mejor jugador del Athletic. En la segunda parte, Turrientes ha hecho el gol de la Real en el minuto 62.
Athletic y Real Sociedad reciben un espectacular último aliento antes del derbi de San Mamés
Las aficiones de ambos equipos han podido mostrar su apoyo a sus jugadores cuando estos se dirigían al estadio; el autobús del Athletic ha sido recibido en San Mamés, y el de la Real ha sido despedido en el hotel.
La afición vive un día grande de derbi de Copa, con el Athletic-Real Sociedad de semifinales
El conjunto vizcaíno y el equipo guipuzcoano disputan, en San Mamés, el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, que pone en juego un billete para la gran final de Sevilla.