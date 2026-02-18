El Newcastle United ha dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Qarabag con una goleada a domicilio por 1-6 gracias a un póker de tantos de Anthony Gordon y a las dianas de Malick Thiaw y Jacob Murphy.

El extremo inglés ha firmado cuatro goles en una primera mitad arrolladora de las 'urracas', que se han marchado al descanso con cinco de ventaja y el billete a la siguiente ronda prácticamente en el bolsillo, a la espera del partido de vuelta.

El Bodo Glimt ha dejado herido de muerte al Inter de Milán, finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, ante el que se ha rebelado en su casa, un estadio con césped artificial en el que ha goleado a los 'nerazzurri' (3-1).

Tendrá que ponerse muy serio el Inter en San Siro la próxima semana. Los dos goles de desventaja con los que ha abandonado la ciudad noruega que da nombre al equipo, ubicada al norte del círculo polar ártico, pueden salir muy caros a los de Cristian Chivu, incapaces de exhibir esa solidez defensiva y tenacidad ofensiva que acostumbran, desdibujados en tres minutos, entre el 61 y el 64, en los que han encajado dos goles fundamentales para la eliminatoria.

El Bayer Leverkusen ha encontrado en el oportunismo de Patrik Schick la llave de una noche áspera en El Pireo y ha derrotado 0-2 al Olympiacos con un doblete del checo en apenas tres minutos, entre el 60 y el 63, que ha colocado al conjunto alemán al borde de los octavos de la Liga de Campeones.

El Olympiacos no ha hecho un mal partido. Le ha faltado redondear jugadas en los metros finales. Ha tenido fases de dominio, pero no ha marcado en los momentos importantes. Eso sí lo ha hecho el Leverkusen, que ha dado con la efectividad de Schick, inspirado en la segunda parte para encauzar la clasificación de su equipo hacia la siguiente fase.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha empatado ante el Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso, pero que el equipo belga ha sabido remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.

Julián Álvarez de penalti, Lookman y Ordóñez en propia puerta han anotado los goles para el equipo de Diego Pablo Simeone, mientras que Onyedika, Tresoldi y Tzolis han colocado los tantos de los de Ivan Leko para dejar todo a resolver en la vuelta en el Estadio Metropolitano.