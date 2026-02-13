Errege kopa
Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu du Kopako finalerdietako joanekoan (4-0), eta oso gertu du finalera sailkatzea

Epaileak baliorik gabe utzi zuen Kataluniako taldeak bigarren zatian egindako gol bat, eta, partida amaitzeko minutu gutxiren faltan, txartel gorria atera zion Eric Garciari, Bartzelonako jokalariak Baenari sarrera gogorra egin ostean.

MADRID, 12/02/2026.- El centrocampista británico del Atlético de Madrid Ademola Lookman (c) celebra su gol, tercero del equipo rojiblanco, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Mariscal

Atleticoko jokalariak goletako bat ospatzen. Argazkia: Efe.

EITB

Azken eguneratzea

Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu zuen (4-0), Metropolitano estadioan jokatutako Errege Kopako finalerdietako joaneko partidan.

Hansi Flicken taldeak gaizki hasi zuen partida, 6. minutuan Eric Garciak bere atean sartu baitzuen gola. Joan Garcia atezainari utzi nahi izan zion baloia, baina honek huts egin zuen baloia jasotzeko ahaleginean (1-0).

14. minutuan, Griezmannek bere taldearen bigarrena egin zuen, Nahuel Molinaren asistentzia jaso eta ezkerrez Joan Garcia gaindituta (2-0).

33.ean, Lookmanek etxekoen hirugarrena egin zuen Alvarezen pase bat ondo aprobetxatuta (3-0). 47.ean, berriz, Julianek 4-0ekoa egin zuen area ertzetik eskuinarekin baloia sare barrura bidalita.

Gol bat baliogabetu eta txartel gorria

Bigarren zatian, 52. minutuan, Cubarsik 4-1ekoa egin zuen, baina epaileak gola baliogabetu zuen, jokaldia 6 minutuz VARean aztertu ostean, Lewandowski jokoz kanpo zegoelako.

84. minutuan, epaileak txartel gorria atera zion Eric Garciari, VARean aztertu eta gero. Txartel horia atera zion, Alex Baenari sarrera gogorra egiteagatik, baina defentsako azken jokalaria zela baieztatu ostean, horia kendu eta txartel gorria erakutsi zion, zuzenan. Partida 100. minutura arte luzatu zen, 10 minutuko luzapena izan baitzuen. 

Itzuliko partida martxoaren 3an jokatuko da, Bartzelonaren zelaian.

