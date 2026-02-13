Copa del rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Atlético Madrid aplasta al Barcelona en la ida y pone pie y medio en la final de Copa (4-0)

El árbitro anuló un gol a los culés en la segunda parte y expulsó a Eric García con roja directa a pocos minutos del final.
MADRID, 12/02/2026.- El centrocampista británico del Atlético de Madrid Ademola Lookman (c) celebra su gol, tercero del equipo rojiblanco, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Mariscal

Jugadores del Atlético celebran uno de los goles. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu du finalerdietako joanekoan, eta oso gertu du Kopako finalera sailkatzea (4-0)
author image

EITB

Última actualización

El Atlético de Madrid goleó al Barcelona (4-0) en un partido portentoso, el de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el estadio Metropolitano, y enfila la final del torneo.

Empezó mal el conjunto de Simeone con una jugada en el minuto 6 en la que Eric García introdujo el balón en su portería al ceder el balón al portero Joan García y fallar éste en la recepción del mismo (1-0). En el minuto 14, Griezmann aprovechó una asistencia de Nahuel Molina y, con la zurda, batió a Joan García (2-0).

 En el minuto 33 Lookman batió de nuevo a Joan García tras una cesión de Julián Alvarez (3-0). En el minuto 47, Julián hizo el 4-0 de un tremendo derechazo desde el borde del área.

Gol anulado y expulsión

En la segunda parte, en el minuto 52, Cubarsí anotó el 4-1, pero el árbitro anuló el tanto, a instancias del VAR, después de seis minutos de parón, por fuera de juego de Lewandowski.

En el minuto 84 Eric García fue expulsado con roja directa, también a instancias del VAR, por una dura entrada a Alex Baena, siendo, además, el último jugador en defender la jugada. El partido se alargó hasta el minuto 100, con diez minutos de descuento. 

El partido de vuelta se disputará el 3 de marzo en el estadio del Barcelona. 

Fútbol Copa del Rey Goles FC Barcelona Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Iñigo Lekue, jugador del Athletic Club
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”

El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X