Errege Kopa
Zaleek Kopako derbiko egun handia dute, finalaurrekoetako Athletic-Reala partidarekin

18:00 - 20:00
J. E. R. | EITB

Bizkaiko eta Gipuzkoako taldeek Errege Kopako joaneko partida izango dute, San Mamesen; jokoan, Sevillako finalerako txartel bat. 

Futbola Errege Kopa Athletic Club Real Sociedad Futboleko beste lehiaketa batzuk Euskal Derbia

