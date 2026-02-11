Copa del Rey
La afición vive un día grande de derbi de Copa, con el Athletic-Real Sociedad de semifinales

Derbiko zaleak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zaleek Kopako derbiko egun handia dute, finalaurrekoetako Athletic-Reala partidarekin
J. E. R. | EITB

El conjunto vizcaíno y el equipo guipuzcoano disputan, en San Mamés, el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, que pone en juego un billete para la gran final de Sevilla. 

Fútbol Copa del Rey Athletic Club Real Sociedad Otras competiciones de fútbol Derbi Vasco

