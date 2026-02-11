La afición vive un día grande de derbi de Copa, con el Athletic-Real Sociedad de semifinales

Athletic y Real Sociedad jugarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey, este miércoles, 11 de febrero, en San Mamés, a partir de las 21:00 horas. Sigue en directo la previa del choque , el propio encuentro y los pormenores del postpartido en los diferentes canales de EITB: ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON.